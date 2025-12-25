Χρηστικά

Αττική οδός: Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου, τι ισχύει για όλα τα οχήματα

Νέες αυξήσεις θα υπάρξουν και στους αυτοκινητόδρομους Ολυμπία Οδός και Μορέας
Σταθμός διοδίων στην Αττική Οδό
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI)

Ανοδικά θα κινηθούν και πάλι οι τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού, λίγους μήνες μετά την μείωση της τιμής τους, με τους οδηγούς να πληρώνουν νέα αυξημένα κόμιστρα, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 το κόστος ανά διέλευση στα διόδια της Αττικής Οδού, ανεβαίνει για 6 κατηγορίες οχημάτων κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Πως διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 1Μοτοποδήλατα. Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 ευρώ.

Κατηγορία 2Επιβατικά (Ι.Χ.). Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 3Ελαφρά εμπορικά οχήματα. Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ.: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 4Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα. Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 5Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs). Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων: 6,30 ευρώ.

Κατηγορία 6Μεγάλα φορτηγά (HGVs). Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 ευρώ.

Οι νέες τιμές διοδίων στην Αττική Οδό

Οι νέες τιμές σε Ολυμπία Οδός και Μορέα

Στο μεταξύ, η Ολυμπία Οδός (Αθήνα-Πύργος) και ο Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα/Σπάρτη), ανακοίνωσαν εξίσου αύξηση στις τιμές των διοδίων από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00) λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.

olympia odos diodia

moreas diodia

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: 

Ολυμπία Οδός (Ι.Χ.): Αθήνα–Πύργος από 15,40 € σε 19,50 € λόγω και του νέου σταθμού Πάτρα (3,60 €).

Μορέας (Ι.Χ.): Κόρινθος–Καλαμάτα από 11,30 € σε 11,75 €  / Κόρινθος–Σπάρτη από 11,05 € σε 11,50 €.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
228
148
122
113
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
Η ολοκλήρωση των έργων αυτών στοχεύει αφενός στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών και αφετέρου στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και του περιβάλλοντος απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα
Ακίνητα
Νίκος Ταγαράς: «Εκσυγχρονίζουμε τους κανόνες αδειοδότησης και κατασκευής των κτιρίων»
Τροποποιούνται με την υπουργική απόφαση διατάξεις που αφορούν στην ταξινόμηση των κτιρίων, στην ασφάλεια, στην αντοχή, στα δομικά στοιχεία των κατασκευών καθώς και εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον έλεγχο των ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων
Η εφαρμογή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να συμβάλει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στον κλάδο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo