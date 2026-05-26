ΔΕΟΣ: Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο – Πάνω από 39.000 έλεγχοι προβλέπονται για το 2026

Η διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, θα αποτελούν βασική προτεραιότητα της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) τη νέα ελεγκτική δομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του έτους προγραμματίζεται η λειτουργία αναβαθμισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή και διαχείριση καταγγελιών. Η νέα ψηφιακή δομή της ΑΑΔΕ θα δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας κάθε καταγγελίας και πληροφορίας. Θα ελέγχονται, θα φιλτράρονται και θα βαθμολογούνται για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται συνδυαστικά με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τραπεζικά στοιχεία, τελωνειακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλες εθνικές ή διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Να σημειωθεί ότι για το 2026 προβλέπεται η διενέργεια 39.300 ελέγχων και ερευνών από τη ΔΕΟΣ. Από αυτούς, 4.500 θα είναι ειδικοί έλεγχοι και έρευνες για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, λαθρεμπορίου και δασμοδιαφυγής. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, κοινοτικές επιδοτήσεις, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ύποπτες διακινήσεις προϊόντων, καθώς και περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, με τη ΔΕΟΣ να σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Πάνω από 41.000 καταγγελίες το 2025

Το 2025, οι καταγγελίες πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για υποθέσεις φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και για διαφθορά υπαλλήλων της Αρχής, έφθασαν τις 41.354, ενώ συνολικά στην τετραετία 2022-2025, καταγράφηκαν 234.789 (78.899 το 2022, 70.903 το 2023, 43.633 το 2024 και 41.354 την προηγούμενη χρονιά).

Ειδικότερα, στην ψηφιακή εφαρμογή Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), υποβλήθηκαν πέρυσι 16.970 αναφορές για υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων, ενώ μέσω της εφαρμογής appodixi υποβλήθηκαν άλλες 24.384 καταγγελίες και αφορούσαν περιπτώσεις αποδείξεων που δεν πληρούσαν τους νόμιμους όρους έκδοσης.

Μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διενήργησαν το 2025, 17.817 μερικούς επιτόπιους ελέγχους (πρόληψης) με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, και αναφορών από την εφαρμογή appodixi, ενώ 1.978 από τους ελέγχους αυτούς αφορούσαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς που προέρχονταν από καταγγελίες καταχωρισμένες στην ψηφιακή εφαρμογή Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών.

Πάντως, ενώ ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί την περίοδο 2022-2025 φθάνει συνολικά τις 234.789, ο αριθμός των διενεργηθέντων ελέγχων επί των καταγγελλόμενων περιπτώσεων είναι σημαντικά πολύ μικρότερος, γεγονός που συνδέεται προφανώς τόσο με την αξιοπιστία των καταγγελιών όσο και με την αδυναμία των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών να ελέγξουν το σύνολό τους (λόγω υποστελέχωσης του ελεγκτικού μηχανισμού).

Καταγγελίες χωρίς έλεγχο

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι πάρα πολλές καταγγελίες παραμένουν χωρίς έλεγχο για αρκετά χρόνια δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στους χιλιάδες επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν καταγγελθεί, καθώς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι εν λόγω καταγγελθέντες φορολογούμενοι παραμένουν ουσιαστικά σε «ομηρία» για 10 ή ακόμη και 12 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες που γίνονται σε βάρος επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών -όπως και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που συνοδεύουν τις καταγγελίες και τους αφορούν- προβλέπεται ότι πρέπει να διατηρηθούν στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ ακόμα και για 12 χρόνια, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε μελλοντικούς φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της ΑΑΔΕ (εκδόθηκε το 2023), με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, μέσω της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών», ορίζει, μεταξύ άλλων: