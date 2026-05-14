ΔΥΠΑ: 56η Ημέρα Καριέρας στον Πειραιά στις 23 Μαΐου- Περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Νέοι δρόμοι απασχόλησης ενδέχεται να δημιουργηθούν για αρκετούς υποψήφιους εργαζόμενους, μέσα από την 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας, στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Η ΔΥΠΑ σε σχετική ανακοίνωσή της παρατηρεί αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας — όπως η ναυτιλία, η κρουαζιέρα, τα ναυπηγεία, η ακτοπλοΐα, ο θαλάσσιος τουρισμός και το yachting για την παρουσία τους στην 56η «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις και να γνωρίσουν από κοντά τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο κλάδος της Γαλάζιας Οικονομίας.

Ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 900 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που συνδέονται με έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι στιγμής 20 εταιρείες έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να βρίσκονται στον 56η Ημέρα Καριέρας. Δείτε εδώ τη λίστα, η οποία ανανεώνεται καθημερινά, με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι:

ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί

χημικοί

ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί

εργατοτεχνίτες και ελαιοχρωματιστές

χειριστές μηχανημάτων και CNC

ηλεκτροσυγκολλητές

ελασματουργοί

αμμοβολιστές – βαφείς

σωληνουργοί

ναυπηγοξυλουργοί

τορναδόροι

μηχανοδηγοί

εργάτες παραγωγής και αποθηκάριοι

οδηγοί

μάγειρες

ναυαγοστώστες

πωλητές

λογιστές και υπάλληλοι γραφείου

εμπορικοί αντιπρόσωποι

υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού

υπεύθυνοι ηλεκτρονικού εμπορίου

στελέχη πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης δικτύων.

Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς διεθνώς, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές δυνατότητες και ενισχύοντας τη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον

σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-galazia-oikonomia-pireas-2026

