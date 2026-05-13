Επίδομα Παιδιού Α21 – ΟΠΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε ο β’ κύκλος υποβολής αιτήσεων – Πότε ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21- επίδομα παιδιού για το 2026, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΠΕΚΑ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα επιδόματα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29.05.2026, στις 08:00.

Ο οργανισμός σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων έτους 2026 έχουν υποβληθεί συνολικά 538.644 αιτήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 822.649.

Αναλυτικά, 477.211 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα, 58.223 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής και 3.210 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το επίδομα παιδιού μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.