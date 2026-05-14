«Ραβασάκια» σε 12.000 φορολογούμενους για παραβάσεις στην Εφορία

12.000 φορολογούμενοι που φαίνεται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την Εφορία, έχουν μπεί στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αναμένεται να παραλάβουν τα «ραβασάκια» εντός του 2026.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να έχουν υποβάλει ελλιπείς δηλώσεις. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφειλαν και «έπεσαν» στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν, από την Φορολογική Αρχή.

Ποιοι είναι στο «μικροσκόπιο»

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό και ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Ταυτόχρονα εξετάζονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ η μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στις μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις τραπεζικές κινήσεις.

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον με μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλαιότερα απαιτούσαν πολυετείς ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες.

Τα ψηφιακά εργαλεία

Η φορολογική διοίκηση, προκειμένου να ελέγξει τα οικονομικά δεδομένα των φορολογουμένων, θα αξιοποιήσει πληροφορίες από τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, δηλώσεις εισοδήματος και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Μέσα από τις διασταυρώσεις αυτές εντοπίζονται ασυμφωνίες ανάμεσα στα δηλωμένα ποσά και στις πραγματικές εισροές χρημάτων.

Φόροι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ’ εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις αν και όφειλαν.

Η Αρχή θα στέλνει εκκαθαριστικά στα οποία:

Τα φορολογητέα εισοδήματα θα προσδιορίζονται με βάση στοιχεία του επιπέδου διαβίωσης και των οικονομικών δραστηριοτήτων των φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.).

Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την ΑΑΔΕ φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων.

Οι φορολογούμενοι που θα είναι αποδέκτες των εκκαθαριστικών αυτών θα έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές:

Είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών, τα αναγραφόμενα ποσά,

Είτε να υποβάλουν οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής, στα οποία τα ποσά του φόρου που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσουν προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης.