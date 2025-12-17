ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18 – 29 ετών

Νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας 18 – 29 ετών προκηρύσσεται εντός του Ιανουαρίου 2026 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με έμφαση στις γυναίκες και σε δραστηριότητες που εντάσσονται στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Η δράση της ΔΥΠΑ θα έχει διάρκεια 12 μηνών και, στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης και στη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις άνεργες γυναίκες και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και θα καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της. Η πρώτη δόση είναι 4.700 ευρώ και καταβάλλεται μετά την έναρξη δραστηριότητας. Η δεύτερη δόση, ύψους 6.400 ευρώ, καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας μέσω αυτοψίας. Η τρίτη δόση, επίσης 6.400 ευρώ, καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 – 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων και η προθεσμία θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο Τύπου, ενώ η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης θα περιγραφούν αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, καθώς η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα κριτήρια που θα οριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021 – 2027».