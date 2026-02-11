ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης στις γυψοσανίδες στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας

Το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ με τίτλο «Τεχνίτης Γυψοσανίδας και Ελαιοχρωματισμών» ξεκινά σήμερα (11.2.2026) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας και απευθύνεται σε κρατούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, απευθύνεται σε 20 κρατούμενους και υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λαμίας της ΔΥΠΑ. Εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη στήριξη της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά, να κατασκευάζουν γυψοσανίδες, να προετοιμάζουν επιφάνειες για ελαιοχρωματισμό, καθώς και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κατασκευές οροφών και τοιχωμάτων, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας ουσιαστικές δεξιότητες και πραγματικές ευκαιρίες για ένα νέο ξεκίνημα μετά την αποφυλάκιση.