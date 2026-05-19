Ανακαινίζω: Μπαίνει σε «ράγες» το πρόγραμμα για τις κλειστές κατοικίες – Τέλη Μαΐου ο έλεγχος επιλεξιμότητας μέσω gov.gr

Τέλος Μαΐου μπαίνει σε κίνηση το νέο «Ανακαινίζω», καθώς ξεκινά μέσω gov.gr ο έλεγχος επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, ανοίγει σε δύο στάδια. Πρώτα θα προηγηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, ώστε να φανεί ποια ακίνητα μπορούν να ενταχθούν, και στη συνέχεια, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από όσους κριθούν επιλέξιμοι. Η πρώτη φάση αφορά τις κλειστές κατοικίες, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει σκέλος για ιδιοκατοικούμενα σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται από τα νοικοκυριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκονται παλαιές κατοικίες, κατασκευασμένες έως το έτος 1990, οι οποίες σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες, κυρίως επειδή απαιτούν εργασίες που οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου με ίδια μέσα. Πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται εκτός αγοράς, ενώ θα μπορούσαν μετά την ανακαίνιση να διατεθούν ξανά για στέγη.

Η βασική παρέμβαση προβλέπει δαπάνη έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και για επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά. Βάσει αυτού, το ανώτατο ποσό φτάνει έως τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ύψος της ενίσχυσης συνδέεται με το μέγεθος του ακινήτου και τις εργασίες που θα δηλωθούν, με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένονται.

Η αρχιτεκτονική του νέου «Ανακαινίζω» δείχνει ότι το βάρος δεν πέφτει αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, όπως παλαιότερα προγράμματα. Σύμφωνα με τα όσα εξαγγέλλει το οικονομικό επιτελείο, το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20% ενεργειακές παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει την πραγματική ανάγκη πολλών παλαιών διαμερισμάτων, όπου το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ενεργειακή απόδοση, αλλά και η συνολική κατάσταση του ακινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πράξη, οι εργασίες μπορεί να αφορούν βασικές επισκευές, αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις σε μπάνιο και κουζίνα, κουφώματα, δάπεδα και άλλες αναγκαίες εργασίες ώστε το ακίνητο να μπορεί να κατοικηθεί. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η χρηματοδότηση συνδέεται με την επαναφορά κλειστών κατοικιών στην αγορά και όχι απλώς με τη βελτίωση της περιουσίας των ιδιοκτητών. Μάλιστα, προκειμένου να δοθεί μία απάντηση στη στεγαστική κρίση και στο ράλι των ενοικίων, βασική προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι η πενταετής μίσθωση του μετά τις εργασίες, όπου κατά την πρώτη τριετία υποχρεωτικά θα υπάρχει σταθερό ενοίκιο.

Για τους ιδιοκτήτες, το πρώτο βήμα θα είναι ο έλεγχος μέσω gov.gr. Εκεί θα κριθεί εάν το ακίνητο πληροί τα βασικά κριτήρια, πριν ανοίξει το επόμενο στάδιο των αιτήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να προηγηθεί ένα φίλτρο επιλεξιμότητας, ώστε στη φάση των αιτήσεων να μπουν όσοι μπορούν πράγματι να προχωρήσουν σε ένταξη.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα αφορά κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος δεν είναι η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος ενοικιαζόμενων κατοικιών, αλλά η βελτίωση παλαιών σπιτιών στα οποία κατοικούν ήδη νοικοκυριά. Πρόκειται για ξεχωριστή κατηγορία, με διαφορετική λογική από τα κλειστά ακίνητα της πρώτης φάσης.

Για την αγορά κατοικίας, το νέο «Ανακαινίζω» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πίεση στα ενοίκια παραμένει ισχυρή και το διαθέσιμο απόθεμα είναι περιορισμένο. Η επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί όχι μόνο μέσα από νέα στεγαστικά δάνεια ή επιδοτήσεις ενοικίου, αλλά και μέσα από την ενεργοποίηση κατοικιών που υπάρχουν ήδη, αλλά δεν χρησιμοποιούνται.