Τι αλλάζει το ΥΠΕΝ στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» – Περισσότεροι οι δικαιούχοι στο εξής

Στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» προχώρησε το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ συμπεριέλαβε τη νέα καταληκτική ημερομηνία για το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη της 30ης Ιουνίου 2026, μετά την παράταση που αποφασίστηκε να δοθεί προ μηνών. Παράλληλα, αλλάζει ορισμένα από τα όσα ίσχυαν και προστίθενται νέες προβλέψεις για όσους ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά σε στέγες, δηλαδή εν προκειμένω οικιακούς καταναλωτές και αγρότες.

Καταρχήν, μπαίνει νέα πρόβλεψη για το τί ισχύει στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποβιώσει: «Σε περίπτωση που έχει παύσει να ισχύει η Σύμβαση Σύνδεσης που είχε συνάψει ο Ωφελούμενος που απεβίωσε με τον ΔΕΔΔΗΕ και η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, δεν γίνεται απένταξη και ο διάδοχος δύναται να συνάψει εκ νέου Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ για τον ίδιο αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την ίδια εγκατεστημένη ισχύ».

Επίσης, τίθεται γενικότερα στο πρόγραμμα διορία 30 ημερών για να υποβληθεί από τον ωφελούμενο αίτημα Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ:

«Ο Ωφελούμενος εφόσον δεν έχει ήδη υποβάλλει αίτηση ή δεν έχει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Σύμβαση Σύνδεσης, υποχρεούται έως τη 20η Μαΐου 2026, και, σε περίπτωση Επιλαχούσας αίτησης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, εντός τριάντα ημερών από την ενημέρωση του αιτούντα με κατάλληλο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΔΕΔΔΗΕ για την μεταβολή του χαρακτηρισμού της αίτησής του από Επιλαχούσα σε Εγκεκριμένη, να υποβάλλει αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης κατά περίπτωση».

Η απόφαση καθορίζει παράλληλα τί ισχύει για τις επιλαχούσες αιτήσεις του προγράμματος:

«Για τις Εγκεκριμένες αιτήσεις, με βάση το εγκεκριμένο ποσό επιδότησης, δεσμεύεται ο προϋπολογισμός στα πλαίσια των όρων του Προγράμματος. Οι Επιλαχούσες αιτήσεις διατηρούν το δικαίωμα αξιολόγησής τους με την υφιστάμενη κατάταξη, σε περίπτωση μη κάλυψης ή αύξησης των Πόρων του Προγράμματος καθώς και τυχόν αυτόματης απένταξης Εγκεκριμένης αίτησης από το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21».

Τέλος, ειδική μνεία γίνεται στην υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να κινηθεί γρήγορα στις σχετικές οικονομικές διαδικασίες:

«Εφόσον, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται περικοπή των διαχειριστικών εξόδων. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται εντός ενός μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των Προγραμμάτων».

Μπαίνουν νέοι δικαιούχοι μέσω του «Ελλάδα 2.0»

Αξίζει να προσθέσουμε ότι το αναθεωρημένο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που κατατέθηκε στην Κομισιόν, προβλέπει την αύξηση των δικαιούχων στο «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και στο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ήδη η εγκατάσταση 11.580 συστημάτων φωτοβολταϊκών στέγης σε κατοικίες και αγροτικό τομέα, εκ των οποίων τα 900 θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά και 360 σε αγρότες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ εισηγήθηκε την αύξηση του αριθμού κατά 2.000, ώστε να χωρέσουν περισσότεροι ωφελούμενοι.