«Φωτιά» οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων – Η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 το λίτρο παρά τη διόρθωση στις διεθνείς τιμές

Με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν ακάθεκτες προς τα πάνω, οι τιμές των καυσίμων (αμόλυβδη, diesel, υγραέριο) στα πρατήρια έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που είχαν πριν 3 μήνες – την περίοδο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το βάρος φυσικά πέφτει, σε νοικοκυριά και επαγγελματίες καθώς αυξάνονται σημαντικά με το έξοδα μετακίνησης. Η εικόνα στην αγορά καυσίμων αρχίζει να θυμίζει τα ανεβασμένα επίπεδα του καλοκαιριού του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές. Η σημερινή τιμή της αμόλυβδης απέχει μόλις 4 με 5 λεπτά από τα τότε επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια καυσίμων ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, πλησιάζοντας τα 2,12 ευρώ, ενώ το diesel κινείται λίγο πιο πάνω από το 1,81 ευρώ το λίτρο. Να σημειωθεί ότι αυτή η τιμή στο diesel κίνησης θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ, εάν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία. Πρόκειται για τις λιανικές τιμές, δηλαδή εκείνες που καταβάλλουν οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες στα πρατήρια καυσίμων.

Η αύξηση των τιμών αποτυπώνεται και στη χονδρική αγορά, στα διυλιστήρια, όπου διαμορφώνεται η τάση για τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η αμόλυβδη βενζίνη χωρίς ΦΠΑ πωλείται από τα διυλιστήρια περίπου στα 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,30 ευρώ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι τιμές αυτές είναι αυξημένες κατά περίπου 5 έως 6 λεπτά ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ. Με την προσθήκη του φόρου, η αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 7 λεπτά το λίτρο.

Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η ανατίμηση αυτή δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως ακόμη στις αντλίες και προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες οι οδηγοί δεν θα πρέπει να αναμένουν αποκλιμάκωση των τιμών. Αντίθετα, το πιθανότερο σενάριο είναι νέες αυξήσεις της τάξης του 1 έως 1,5 λεπτού ανά λίτρο.

Σε διεθνές επίπεδο τώρα, οι τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται ανοδικά γύρω από τα 110 δολάρια, παρά την μικρή πτώση των τιμών -που μένει περιορισμένη- σε συνέχεια των ελπιδών της απόφασης Τραμπ να ακυρώσει προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, εξέλιξη που μετρίασε προσωρινά τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, το αργό Brent κινείται στα 110,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται στα 103,7 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.