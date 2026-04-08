ΔΥΠΑ: Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» με 1.000 θέσεις εργασίας

Έναν δυναμικό χώρο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή.

Συγκεκριμένα, η 55η «Ημέρας Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), από τις 10:00 έως τις 18:00. Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.