Χρηστικά

ΔΥΠΑ: Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» με 1.000 θέσεις εργασίας

Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έναν δυναμικό χώρο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή.

Συγκεκριμένα, η 55η «Ημέρας Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), από τις 10:00 έως τις 18:00. Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo