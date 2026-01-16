Συμβαίνει τώρα:
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 19 έως 23 Ιανουαρίου

Συνολικά, θα καταβληθούν 85,7 εκατ. ευρώ σε 104.753 δικαιούχους
Τον χάρτη των πληρωμών από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (16.1.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 85,7 εκατ. ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23,2 εκατ. ευρώ για παροχές, ενώ από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21,3 εκατ. ευρώ για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 1 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19 εκατ. ευρώ για προγράμματα απασχόλησης
  • 170 χιλ. ευρώ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

