e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 19 έως 23 Ιανουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (16.1.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 85,7 εκατ. ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23,2 εκατ. ευρώ για παροχές, ενώ από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21,3 εκατ. ευρώ για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: