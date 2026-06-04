Αξίζει, τελικά, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι; Τί λένε οι ειδικοί του κλάδου

Μετά τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, σειρά παίρνουν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, καθώς κυκλοφορούν ήδη τέτοια συστήματα που απλά μπαίνουν στην πρίζα και δεν απαιτούν πολύπλοκη εγκατάσταση.

Μάλιστα, το μεγάλο πλεονέκτημα έχει να κάνει με το χώρο, καθώς εκτός από το οποιοδήποτε δάπεδο, τα φωτοβολταϊκά αυτά μπορούν να μπουν και κρεμαστά στο μπαλκόνι.

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Σύμφωνα με το σύλλογο «ΕΠΑΦΗ», το κόστος ενός τέτοιου συστήματος με ισχύ 800 W ανέρχεται σήμερα κοντά στα 550 ευρώ.

Μέχρι εδώ όλα καλά, εφόσον βέβαια δεν προκύπτουν θέματα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Το πρόβλημα είναι, όμως, ότι η οικονομική απολαβή που θα έχει ο καταναλωτής δεν είναι ίσως η προσδοκώμενη. Το εν λόγω φωτοβολταϊκό θα παράγει μεν ηλεκτρισμό όσες ώρες έχει ήλιο, όμως ο ηλεκτρισμός αυτός δεν θα αξιοποιείται πλήρως.

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Στην πράξη, ένα μέσο νοικοκυριό με εργαζόμενους γονείς θα εκμεταλλεύεται περίπου το ένα τρίτο της παραγωγής για να αντισταθμίσει την κατανάλωσή του εκείνες τις ώρες και να έχει κάποιο οικονομικό όφελος. Το υπόλοιπο ρεύμα, είτε θα διοχετεύεται δωρεάν στο δίκτυο, είτε θα περιορίζεται αυτομάτως από το διαχειριστή σε ώρες που είναι αχρείαστο.

Τα παραπάνω δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ. Πάντως, η αγορά εκτιμά ότι προς τα εκεί θα κινηθούν τα πράγματα, άρα έχουμε μια θεωρητική βάση υπολογισμού για την απόσβεση του φωτοβολταϊκού.

Σύμφωνα, πάντα, με την «ΕΠΑΦΗ», σε περίπτωση που μιλάμε για ένα παλιό μετρητή, τότε το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει τα 64 ευρώ, άρα η απόσβεση γίνεται σε σχεδόν επτά χρόνια.

Πολύ διαφορετική είναι η κατάσταση αν υπάρχει ηλεκτρονικός μετρητής, οπότε η επένδυση δεν αξίζει, αφού η απόσβεση φτάνει τα 22 χρόνια.

Γιατί αξίζει η μπαταρία

Εντελώς διαφορετικά είναι τα πράγματα σε περίπτωση που κάποιος επενδύσει παράλληλα σε μια μπαταρία για να αποθηκεύει το παραγόμενο ρεύμα του φωτοβολταϊκού.

Στο συγκεκριμένο σενάριο, το κόστος της μπαταρίας είναι γύρω στα 1.600 ευρώ και το ετήσιο όφελος του όλου συστήματος φτάνει τα 176 ευρώ για τον απλό μετρητή, οδηγώντας σε μια απόσβεση σε 7,3 έτη.

Αν υπάρχει ηλεκτρονικός μετρητής, τότε το ετήσιο όφελος ανεβαίνει σημαντικά στα 280 ευρώ και η απόσβεση πέφτει στα 4,6 έτη.

Πέραν του προσωπικού συμφέροντος, οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η Πολιτεία θα έπρεπε να στηρίξει τις οικιακές μπαταρίες και για λόγους ευρύτερης ενεργειακής πολιτικής. Θα μπορούσε θεωρητικά να δημιουργηθεί ένας στόλος από μικρές μονάδες αποθήκευσης που θα βοηθούσε να μην πηγαίνει χαμένο το ρεύμα των ΑΠΕ ώστε να πέσουν και οι τιμές του ρεύματος στη χώρα.