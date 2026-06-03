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ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας 18-29 ετών

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία
Group of anonymous diverse people standing in queue outdoors, long line of men and women, rear view. Concept of waiting, patience and urban life
Φωτογραφία iStock
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Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη (3.6.2026), στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις της ΔΥΠΑ, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση ύψους 4.700 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας
  • 2η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου
  • 3η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου 

Ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στη διεύθυνση https://app.opske.gr/ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, προκειμένου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, να καταστεί δυνατή η ένταξη και των εγκεκριμένων αιτήσεων που δεν θα χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». 

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

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