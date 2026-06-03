«Νταντάδες της γειτονιάς»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους γονείς – Τα κριτήρια

Σήμερα (03.06.2026) άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση στο ntantades.gov.gr.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι μέσω των αιτήσεων για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να καλύψει μέχρι 5.000 παιδιά τον χρόνο, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

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Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Η διαδικασία

Για να χαρακτηριστεί ένας γονέας ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού. Επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

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Όπως σημείωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1, η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες άνοιξε περίπου πριν από έναν μήνα και τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα απαντά σε μία πραγματική ανάγκη των οικογενειών: Οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε περίπου 1.500, ενώ 650 αιτήσεις ήδη είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες, καθώς έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Προσωπικός Βοηθός και 150 ευρώ σε κάθε παιδί

Ειδική αναφορά έγινε από την υπουργό και στο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, αλλά και στην έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Στα μικρά νησιά πολλές φορές δεν είναι εύκολο να βρεθεί διαθέσιμος Προσωπικός Βοηθός. Για αυτόν τον λόγο, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι βοηθοί, θα προβλεφθεί η δυνατότητα να αναλαμβάνει τον ρόλο συγγενικό πρόσωπο, με σαφές πλαίσιο και δικλίδες ελέγχου, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού, αυτή μπορεί να φτάσει έως και τις 2.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις ώρες και τις ανάγκες υποστήριξης.

Αναφερόμενη στο έκτακτο επίδομα παιδιού, σημείωσε ότι με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Η ενίσχυση αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες. Όπως τόνισε η υπουργός, η στήριξη της οικογένειας κρίνεται στην καθημερινότητα: Στο σούπερ μάρκετ, στον παιδικό σταθμό, στο ενοίκιο, στους λογαριασμούς. Σε αυτήν τη λογική, το έκτακτο επίδομα παιδιού έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την οικογένεια, τη φροντίδα των παιδιών και την καθημερινή ασφάλεια των νοικοκυριών.