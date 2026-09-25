ΔΥΠΑ: Έως 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για κενές θέσεις στις σχολές μαθητείας

Προθεσμία έως τις 29.9.2026 έχουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κενές θέσεις στα Παραρτήματα των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ )

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στα παραρτήματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ και σε ειδικότητες που λειτουργούν σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις, για το σχολικό έτος 2026-2027.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Τα Παραρτήματα και οι ειδικότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: