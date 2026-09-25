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Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της ΔΥΠΑ για 24 θέσεις προσωπικού

Οι μονάδες βρίσκονται στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον και στη Λάρισα
Teacher with a group of preschool children in a nursery. The children are sitting on the floor and listening teacher. Learning letters. In the background we can see a shelf with some, toys, black board and books. View from behind.
Φωτογραφία iStock
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Σε ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς προχώρησε σήμερα (25.9.2026) η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.dypa.gov.gr οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2026 με αρ. πρωτ. 444376/27-05-2026.

Οι πίνακες αφορούν24 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον και στη Λάρισα.

Ανασυντάχθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 725/2026 απόφασή του

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