Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της ΔΥΠΑ για 24 θέσεις προσωπικού

Σε ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς προχώρησε σήμερα (25.9.2026) η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.dypa.gov.gr οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2026 με αρ. πρωτ. 444376/27-05-2026.

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Οι πίνακες αφορούν24 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον και στη Λάρισα.

Ανασυντάχθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 725/2026 απόφασή του