ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατ. ευρώ στους ασφαλισμένους παραγωγούς για ζημιές του 2025

Ξεκινά η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατ. ευρώ προς τους ασφαλισμένους παραγωγούς για ζημιές του 2025, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου.

Συγκεκριμένα, στο ποσό αποζημίωσης του ΕΛΓΑ προς τους ασφαλισμένους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις για τον παγετό της Άνοιξης 2025, που έπληξε καλλιέργειες στο στάδιο της άνθησης, καθώς και αποζημιώσεις για άλλες ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

Συνολικά, το τελευταίο τετράμηνο έχουν καταβληθεί περίπου 200 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις του 2025. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σήμερα (7.4.2026), Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Η εκκαθάριση των λίγων εκκρεμών περιπτώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2026, οπότε θα καταβληθούν και τα υπόλοιπα ποσά.