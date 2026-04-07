ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατ. ευρώ στους ασφαλισμένους παραγωγούς για ζημιές του 2025

Η εκκαθάριση των λίγων εκκρεμών περιπτώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου
Αγρότης σε τρακτέρ
REUTERS / Khalid al-Mousily

Ξεκινά η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατ. ευρώ προς τους ασφαλισμένους παραγωγούς για ζημιές του 2025, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου.

Συγκεκριμένα, στο ποσό αποζημίωσης του ΕΛΓΑ προς τους ασφαλισμένους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις για τον παγετό της Άνοιξης 2025, που έπληξε καλλιέργειες στο στάδιο της άνθησης, καθώς και αποζημιώσεις για άλλες ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο. 

Συνολικά, το τελευταίο τετράμηνο έχουν καταβληθεί περίπου 200 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις του 2025. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σήμερα (7.4.2026), Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Η εκκαθάριση των λίγων εκκρεμών περιπτώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2026, οπότε θα καταβληθούν και τα υπόλοιπα ποσά.

Fuel Pass 2026: Νέο μοντέλο για τις αιτήσεις μετά την χθεσινή «καραμπόλα» – Σειρά παίρνουν τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3 – Αναλυτικές οδηγίες
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέτουν αιτήσεις ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ενώ από την Παρασκευή η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 30 Απριλίου που λήγει η περίοδος υποβολής αιτήσεων
Refueling the car at a gas station fuel pump. Man driver hand refilling and pumping gasoline oil the car with fuel at he refuel station. Car refueling on petrol station. Fuel pump at station
