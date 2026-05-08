ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2025 και 2026, για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Οι νέες εκκαθαρίσεις ενσωματώνουν φορολογικές απαλλαγές που θεσπίσθηκαν μετά την κεντρική εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ έτους 2026, ενώ η συγκεκριμένη διαδικασία της ΑΑΔΕ αφορά 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε σχεδόν 6 εκατ. ευρώ.

Η επανακκαθάριση και οι απαλαγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με την μια να αναφέρεται μόνο στο έτος 2026 και την άλλη και στο 2025.

Ειδικότερα η επανεκκαθάριση και οι απαλλαγές για το έτος 2026 αφορούν ακίνητα που βρίσκονται:

Σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης και Φθιώτιδας, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Στην Κρήτη και επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.

Σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018.

Στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021.

Εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου στη Φλώρινα και συγκεκριμένα, ακίνητα που βρίσκονται εντός της Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενώ προβλέπεται μεταφορά των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών: Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Ενώ η επανεκκαθάριση και οι απαλλαγές για τα έτη 2025 και 2026 αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό ή την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Πως θα ενημερωθούν οι πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ μέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου».

Μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή, επιλέγοντας «Έτος 2025» ή «Έτος 2026» κατά περίπτωση.

Εναλλακτικά μέσω της εφαρμογής myAADEapp > myWallet > ΕΝΦΙΑ > + > επιλέγοντας «2025» ή «2026» κατά περίπτωση.

Για τυχόν διαγραφές ή επιστροφές φόρων, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου.

Συμψηφισμοί και επιστροφές είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE > Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ ή μέσω του myAADEapp, > Στοιχεία Επικοινωνίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: