Το ΥΠΕΝ φέρνει χρηματοδοτικό εργαλείο για την κάλυψη κόστους ενεργειακής αναβάθμισης

Υπεγράφη την Παρασκευή (8.5.2026) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το on-bill financing, μετά την ψήφιση του νόμου 5299/2026 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, προκειμένου να ενισχυθούν οι καταναλωτές.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που προώθησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικά για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, ώστε οι καταναλωτές να μην χρειαστεί να καταβάλουν αρχικό κεφάλαιο για την κάλυψη του κόστους ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.α.), καθώς η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται σημαντικές παράμετροι αναφορικά με θέματα που έχουν τεθεί από την ενεργειακή αγορά, όπως η αλλαγή παρόχου από τον καταναλωτή και η διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, η ΚΥΑ συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο από τον καταναλωτή, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.