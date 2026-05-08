Ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά: Απλησίαστα τα κεράσια, ανατιμήσεις σε κρέας και ψάρι – Δεν γεμίζει το ψυγείο λόγω ακρίβειας

Η ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, όπως έδειξαν σήμερα (8.5.2026) τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, σφίγγει τον κλοιό για νοικοκυριά και χαμηλόμισθους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα ενώ στερούνται μικρές απολαύσεις όταν, για παράδειγμα, οι τιμές σε εποχιακά φρούτα είναι απλησίαστες ενώ τα καύσιμα δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν όσο μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν επιβεβαιώνοντας τους φόβους για κρίση τιμών με διάρκεια, η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

Η διψήφια αύξηση τιμών σε φρούτα και λαχανικά (12% στα σούπερ μάρκετ) είναι ενδεικτική της ακρίβειας που πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη και στις λαϊκές αγορές που προσφέρουν πιο οικονομικές επιλογές για φρέσκα προϊόντα αυτά τα νοικοκυριά πλέον δυσκολεύονται να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Ούτε συζήτηση βέβαια για εποχιακά προϊόντα.

Αυτή την εποχή βγαίνουν στην αγορά τα κεράσια. Οι τιμές για τις πρώιμες ποικιλίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς η παραγωγή βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Στις λαϊκές αγορές μπορεί να ξεπερνούν και τα 8 ευρώ το κιλό για κάποιες ποικιλίες όπως τα κεράσια Αγιάς ή Νάουσας.

Στα σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές επιβαρύνονται από προμήθειες μεσαζόντων και κόστη συσκευασίας, ένα κιλό κεράσια ξεπερνά αυτό το ποσό και μπορεί να φτάνει ακόμη και το διπλάσιο, δηλαδή πάνω από 10 ευρώ ακόμη και 15 ευρώ το κιλό. Συχνά επίσης, οι μικρές συσκευασίες, των 250 γρ. ή 500 γρ., ξεγελούν τον καταναλωτή για την τιμή του κιλού που είναι πολλαπλάσια. Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν μείωση τιμών μετά τις 20 Μαΐου, τότε που θα αυξάνονται οι διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλα δημοφιλή φρούτα της εποχής, οι φράουλες κυμαίνονται στις λαϊκές αγορές μεταξύ 2,5 ευρώ και 4 ευρώ το κιλό, τιμές που πέφτουν αργά το μεσημέρι. Στα σούπερ μάρκετ φτάνουν και τη διπλάσια τιμή αφού προσφέρονται σε συσκευασίες του μισού κιλού που κοστίζουν γύρω στα 2 ευρώ.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η μέση τιμή χονδρικής στην Κεντρική Αγορά (ΟΚΑΑ) είναι στα 2,5 ευρώ ενώ στα κεράσια, οι παραγωγοί που άρχισαν να μαζεύουν τα πρώιμα τον περασμένο μήνα αναφέρουν τιμές στα 8 με 10 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος.

Εντωμεταξύ, τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που ανακοίνωσε πληθωρισμό 2,23% στα σούπερ μάρκετ το Απρίλιο, δείχνουν εντυπωσιακές αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπως:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+11,96%),

Βρεφικές και παιδικές τροφές (+7,43%),

Αλλαντικά (+7,11%),

φρέσκα κρέατα (+5,57%) και

φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+4,19%).

Δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων όσο τα καύσιμα προσθέτουν κόστη σε όλη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων. Εξάλλου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτοξεύθηκε σε 5,4% περνώντας δυναμικά στην περιοχή του 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο.

Σε περιβάλλον επίμονης ακρίβειας οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, αναβάλλουν αγορές και στρέφονται ολοένα σε πιο οικονομικές επιλογές.

Τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ έδειξαν ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε τον Απρίλιο, με την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τις προσδοκίες των καταναλωτών. Το 71% των πολιτών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ το 69% εκτιμά ότι θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο μέσα στους επόμενους 12 μήνες.