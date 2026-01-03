Σημαντική στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης δέχτηκε ο ειδικός λογαριασμός μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ανά την επικράτεια.

Πρόκειται για τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ που διατηρεί ο δημόσιος λειτουργός ΔΑΠΕΕΠ. Μέχρι το Σεπτέμβριο ο λογαριασμός αυτός είχε φτάσει να έχει έλλειμμα της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που εγκυμονούσε απειλές για τους παραγωγούς ΑΠΕ της χώρας μας. Πλέον, 200 εκατ. ευρώ διοχετεύτηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως άλλωστε είχε προγραμματιστεί, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το έλλειμμα στα 100 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα νέα νούμερα αποτυπώνονται στο πρόσφατο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για το μήνα Οκτώβριο 2025.

Όσον αφορά τα επιμέρους, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΕΛΑΠΕ έχει δύο κατηγορίες υπολογαριασμών: Τους ΛΓ-1 και ΛΓ-2 που αφορούν παλαιότερα έργα και τον ΛΓ-3 που αφορά νεώτερα έργα ΑΠΕ που εγκαταστάθηκαν μετά το 2021.

Η «ένεση» 200 εκατ. στο λογαριασμό των ΑΠΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε στον ΛΓ-3, ενώ στην πρώτη περίπτωση συνεχίζει να υπάρχει μια τρύπα περί τα 300 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η κατάσταση πλέον είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμη για τον λειτουργό, ενώ καθησυχάζει σημαντικά και τους παραγωγούς που φοβούνταν για νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές τους ως αποτέλεσμα του διογκούμενου ελλείμματος.

Απομένει να φανεί σε ποιο επίπεδο θα κλείσει ο λογαριασμός το 2025, ώστε να γίνουν από τον ΔΑΠΕΕΠ και το ΥΠΕΝ οι απαραίτητοι σχεδιασμοί για το νέο έτος.