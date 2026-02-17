ΕΝΦΙΑ 2026: Λήξη προθεσμίας για εκπτώσεις – Ποιοι κερδίζουν μείωση έως 70% ή και πλήρη απαλλαγή

Από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τις διορθώσεις Ε9 έτους 2026 κλείνει και ξεκινά η εκκαθάριση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα εκκαθαριστικά Μαρτίου, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να επισπευσθούν τυχόν διορθώσεις στο Ε9 προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξασφαλίσουν μείωση φόρου ΕΝΦΙΑ που μπορεί να φτάσει και το 70% σωρευτικά ή και πλήρη απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις.

Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση του φόρου ΕΝΦΙΑ έως 20% λόγω ασφαλισμένης κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ενεργοποιείται και ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ 50% για φορολογούμενους σε κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (περίπου 12.500 οικισμοί και χωριά), ή έως 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές εκτός Αττικής.

Πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα λάβουν έκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται νοικοκυριά με 3 ή περισσότερα τέκνα καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, υπό την προϋπόθεση να πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ώρα ΕΝΦΙΑ για 6,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Μέχρι το 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να εκδώσει και να αναρτήσει στο TAXISnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, που αφορούν περίπου 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά που ετοιμάζονται προς αποστολή τις επόμενες εβδομάδες, θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι τέλη Μαρτίου είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2025, καθώς φέτος δεν άλλαξε καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου.

Ωστόσο, για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες τα νέα εκκαθαριστικά θα φέρουν μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ – είτε αυξήσεις είτε μειώσεις. Ειδικότερα: