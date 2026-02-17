ΕΝΦΙΑ 2026: Λήξη προθεσμίας για εκπτώσεις – Ποιοι κερδίζουν μείωση έως 70% ή και πλήρη απαλλαγή

Από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τις διορθώσεις Ε9 έτους 2026 κλείνει και ξεκινά η εκκαθάριση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα εκκαθαριστικά Μαρτίου, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να επισπευσθούν τυχόν διορθώσεις στο Ε9 προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξασφαλίσουν μείωση φόρου ΕΝΦΙΑ που μπορεί να φτάσει και το 70% σωρευτικά ή και πλήρη απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις.
Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση του φόρου ΕΝΦΙΑ έως 20% λόγω ασφαλισμένης κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ενεργοποιείται και ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ 50% για φορολογούμενους σε κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (περίπου 12.500 οικισμοί και χωριά), ή έως 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές εκτός Αττικής.
Πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα λάβουν έκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή.
Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται νοικοκυριά με 3 ή περισσότερα τέκνα καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, υπό την προϋπόθεση να πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Ώρα ΕΝΦΙΑ για 6,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων
Μέχρι το 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να εκδώσει και να αναρτήσει στο TAXISnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, που αφορούν περίπου 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
Να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά που ετοιμάζονται προς αποστολή τις επόμενες εβδομάδες, θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι τέλη Μαρτίου είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027.
Η πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2025, καθώς φέτος δεν άλλαξε καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου.
Ωστόσο, για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες τα νέα εκκαθαριστικά θα φέρουν μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ – είτε αυξήσεις είτε μειώσεις. Ειδικότερα:
- Όσοι το 2025 απέκτησαν ακίνητα ή ποσοστά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και όσοι τακτοποίησαν το 2025 ημιυπαίθριους χώρους δηλώνοντας τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης θα δουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ αυξημένο σε σύγκριση με το 2025, ενώ όσοι πώλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα δουν μειωμένα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ.
- Όσοι θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦΙΑ αυξημένο κατά 100% (θα χάσουν την απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ) ή θα πληρώσουν για 1η φορά ΕΝΦΙΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.
- Όσοι θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής – είτε λόγω αύξησης των μελών των οικογενειών τους και συνακόλουθης αύξησης των εισοδηματικών ορίων μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είτε λόγω μείωσης των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων τους κάτω από τα εισοδηματικά όρια μερικής ή ολικής απαλλαγής – θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ποσό ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο.
- Όσοι είχαν την 1η-1-2026 κατοικίες φορολογητέας αξίας μέχρι 500.000 ευρώ, οι οποίες ήταν ασφαλισμένες από κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας ταυτόχρονα, για χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 3 και μέχρι 12 μηνών εντός του 2025 δικαιούνται φέτος έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία. Για κατοικίες αξίας άνω των 500.00 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.