ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για το 2026 – Τι αλλάζει για τους φορολογούμενους

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ που ξεκινά σήμερα Κυριακή (15.2.2026), αλλά και την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων Ε1 αύριο Δευτέρα (16.3.2026), εκατομμύρια πολίτες θα δουν σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό τους τοπίο, καθώς ενεργοποιείται ένα πακέτο μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί μέσα από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ για το Ε9 και τον ΕΝΦΙΑ, να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους και να ελέγξουν αν έχουν περαστεί σωστά οι εκπτώσεις ή οι απαλλαγές που δικαιούνται.

Το βασικό που πρέπει να προσέξουν φέτος οι ιδιοκτήτες είναι ότι ο λογαριασμός του 2026 δεν είναι ίδιος για όλους. Στα φετινά εκκαθαριστικά αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη θεσπιστεί για ειδικές κατηγορίες ακινήτων και φορολογουμένων, κάτι που σημαίνει ότι το τελικό ποσό του φόρου μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερο βάρος έχουν οι μειώσεις για ασφαλισμένες κατοικίες. Για να χορηγηθεί η σχετική έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2026, η κατοικία πρέπει να ήταν ασφαλισμένη μέσα στο 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, με κάλυψη που να πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η μείωση φτάνει στο 20% για κατοικίες με χαμηλότερη φορολογητέα αξία και στο 10% για κατοικίες υψηλότερης αξίας, ενώ σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ασφάλισης εφαρμόζεται αναλογική μείωση.

Σημαντική είναι και η φετινή ελάφρυνση για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Για το 2026 εφαρμόζεται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες αυτές, στο πλαίσιο του νέου πακέτου παρεμβάσεων που έχει ανακοινωθεί για την περιφέρεια και τη στήριξη της κατοικίας εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας οι ιδιοκτήτες θα δουν αισθητά χαμηλότερο εκκαθαριστικό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος των στοιχείων παραμένει κρίσιμος. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δουν αν έχουν αποτυπωθεί σωστά τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, η χρήση και τα λοιπά στοιχεία των ακινήτων, καθώς ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση την εικόνα της περιουσιακής κατάστασης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Οποιοδήποτε λάθος στο Ε9 μπορεί να επηρεάσει άμεσα το ύψος του φόρου.

Το μέτρο καλύπτει περισσότερα από 1 εκατομμύριο ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ. Παράλληλα, το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά επιβολής του φόρου για τα συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του.