Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα από σήμερα Μ. Πέμπτη μέχρι την Ανάσταση

Σε εξέλιξη βρίσκεται το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τις αρχές Απριλίου.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την πασχαλινή περίοδο, τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο και τροποποιημένο ωράριο, το οποίο θα ισχύσει έως το Μ. Σάββατο (11.4.2026), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη αγοραστική κίνηση των καταναλωτών.

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 10.00 – 16.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στον Πειραιά