Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα σήμερα Μ. Παρασκευή

Σε εξέλιξη βρίσκεται το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τις 2 Απριλίου.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την πασχαλινή περίοδο, τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο και τροποποιημένο ωράριο, το οποίο θα ισχύσει έως το Μ. Σάββατο (11.4.2026), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη αγοραστική κίνηση των καταναλωτών.

Ο νόμος προβλέπει ότι σήμερα επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα είναι 13.00 – 19.00. Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης 13.00 – 19.00 όπως και στα καταστήματα στον Πειραιά.

Υπενθιμίζεται ότι η Κυριακή και η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτικές αργίες και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.