Έως 31 Μαΐου η παράταση για αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΟΙΚ
Παραλία ξαπλώστρες
Ακόμη ένα μήνα παράταση πήρε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30.4.2026) το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας έως και τις 31.5.2026. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ η προθεσμία έληγε σήμερα Πέμπτη (30.4.2026).

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

