«Φωτιά» στις τιμές της βενζίνης βάζει το πετρέλαιο: Πόσο θα πληρώσουμε την έξοδο της Πρωτομαγιάς

Με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές να καλπάζει αγγίζοντας και τα 125 δολάρια το βαρέλι -νωρίς σήμερα το πρωί στις ασιατικές αγορές- η αύξηση των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια είναι αναπόφευκτη.

Αν και τα βενζινάδικα προσφέρουν τιμές κάτω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), που ευνοείται από την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να ξεφεύγει πάνω από τα 2 ευρώ, με την 100άρα να οδεύει στα 2,30 ευρώ το λίτρο αποτελώντας σήμερα το ακριβότερο καύσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές, τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ, βρέθηκαν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο ήδη πριν το Πάσχα. Ακολούθησε αποκλιμάκωση, ειδικά στο ντίζελ, που βρέθηκε και κάτω και από τα 1,80 ευρώ, μετά την εφαρμογή του μέτρου της κυβέρνησης για επιδότηση της διυλιστηριακής τιμής του πετρελαίου.

Όμως αυτή η «διόρθωση» των τιμών που παρατηρήσαμε το τελευταίο διάστημα δεν θα έχει συνέχεια. Πρατηριούχοι και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέα σημαντική αύξηση καθώς τα διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες προμηθεύονται το Brent σε υψηλότερες τιμές.

Στις συναλλαγές της Πέμπτης (30.4.2026) το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 112-113 δολάρια το βαρέλι έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά και πάνω από τα 120 δολάρια.

Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει πολλούς οδηγούς στα πρατήρια καυσίμων προκειμένου να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ πριν αρχίσει το νέο κύμα ανατιμήσεων. Η ζήτηση αυξάνεται επίσης ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Οι εκδρομείς θα πληρώσουν στα βενζινάδικα τιμές αυξημένες συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα και εάν θέλουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου θα χρειαστούν πάνω από 15-20 ευρώ επιπλέον όσων διέθεταν για φουλάρισμα πριν τον πόλεμο.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του παρατηρητηρίου καυσίμων που δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώνεται σε 2,052 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης σε 1,880 ευρώ το λίτρο.

Ας σημειωθεί ότι πληρώνουμε ήδη την αμόλυβδη 30 λεπτά ή περίπου 20% ακριβότερα από ότι πριν τον πόλεμο ενώ ανάλογη είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης από τις 28 Φεβρουαρίου -που άρχισε ο πόλεμος.

Τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν τα βενζινάδικα στην Κρήτη, στην Κεφαλονιά και στις Κυκλάδες.