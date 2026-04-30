Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Από 1η Μαΐου υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά

Σε καθολική εφαρμογή από την 1η Μαΐου τίθεται η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής για επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Έφτασε η ώρα για να θεσπιστεί το ψηφιακό δελτίο απόστολής, καθώς η ΑΑΔΕ δεν θα καθυστερήσει άλλο την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η εφαρμογή της οποίας είχε αναβληθεί από τον Δεκέμβριο.

Τι ορίζεται

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από ειδικό QR κωδικό και χάρη σε αυτόν, οι εμπλεκόμενοι στη συναλλαγή, αλλά και οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα της ψηφιακής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των εμπορικών συναλλαγών.

Έτσι περιορίζεται η απόκρυψη εσόδων, ενώ παράλληλα τα παραστατικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο myDATA και προβλέπεται και επιπλέον ποσοτικός καθώς και ποιοτικός έλεγχος από τον παραλήπτη.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που διακινεί αγαθά θα υποχρεούται να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή.

Ποιους αφορά

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα είναι υποχρεωτικό για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση αγαθών. Δηλαδή κάθε επιχείρηση η οποία είτε αποστέλλει είτε παραλαμβάνει προϊόντα, θα πρέπει να «υιοθετήσει» το νέο αυτό πλαίσιο.

Πρόστιμα

Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ όσες εξακολουθήσουν να διατηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το πρόστιμο «αγγίζει» τα 10.000 ευρώ. Ταυτόχρονα με τα πρόστιμα, αναμένεται να ενισχυθούν και οι έλεγχοι προκειμένου οι αρχές να διαφυλάξουν την νομιμότητα.