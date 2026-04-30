Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Αιτήσεις από τις 4 Μαΐου – Όλη η διαδικασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και ώρα 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων γίνεται εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee και θα διαρκέσει 9 ημέρες, με την προθεσμία να λήγει στις 13 Μαΐου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παροχές

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026. Αυτό σημαίνει πως όσοι συνταξιούχοι προτιμούν χειμερινές διακοπές έναντι διακοπών εν μέσω θερινής ραστώνης, μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη αυτού του προγράμματος.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άν κάποιος επιθυμεί να ταξιδέψει τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί μήνα αιχμής, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20%, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως

09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee