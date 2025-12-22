Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι την Τρίτη η προκαταβολή – Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα καταβληθεί έως αύριο 23 Δεκεμβρίου η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο θα λάβουν το 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί είναι 80 ευρώ.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, με τους δικαιούχους να κατανέμονται ανάλογα με το είδος θέρμανσης. Από αυτές, οι 867.524 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με το επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 : προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου. Έως 29 Μαΐου 2026 : πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026. Έως 31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026..

Τι θα λάβουν οι δικαιούχοι

Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο. Νέος δικαιούχος που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ.

που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ. Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.

θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα. Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.

θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα. Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα. Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.

θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ. Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.