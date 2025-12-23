Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ σε 1,17 εκατ. δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025 – 2026, ύψους 124.212.327,30 εκατ. ευρώ, σε 1.168.945 δικαιούχους. Τα χρήματα πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί στη ψηφιακή πύλη myAADE.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 5.12.2025, κατατέθηκαν συνολικά από τους δικαιούχους 363.224 αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης μέσω ηλεκτρικού ρεύματος και 867.524 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα. Η προθεσμία υποβολής για τη χορήγηση του επιδόματος έληξε κανονικά την ίδια ημερομηνία.

Από αυτές τις αιτήσεις, καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 31.278.420,17 εκατ. ευρώ σε 310.773 δικαιούχους για ηλεκτρικό ρεύμα και 92.933.907,13 εκατ. ευρώ σε 858.172 δικαιούχους για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι έλαβαν άμεσα μέρος του επιδόματος που δικαιούνται.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.