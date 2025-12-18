Επιχειρήσεις: Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων – Τι αλλάζει σε προκαταβολή και τέλος επιτηδεύματος

Νέο «πακέτο» στήριξης των επιχειρήσεων σχεδιάζει η κυβέρνηση, που περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις και μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται στις αρχές του νέου έτους, με εφαρμογή από το 2027.. Η ανακοίνωσή του θα πραγματοποιηθεί το νέο έτος και θα εφαρμοστεί από το 2027.

Πιο αναλυτικά, οι νέες φοροελαφρύνσεις για τα νομικά πρόσωπα θα συνοδευτούν και από ένα νέο σύστημα φορολόγησης των επιχειρηματικών ομίλων, εναρμονισμένο με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη μετατροπή της χώρας σε επενδυτικό προορισμό, σύμφωνα με το ertnews.

Προτεραιότητα στο νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων θα αποτελέσει η μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα βασικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Η προκαταβολή φόρου υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προπληρώνουν μέρος του φόρου που θα αναλογεί στα κέρδη της επόμενης χρήσης, επιβαρύνοντας τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Σήμερα, η προκαταβολή ανέρχεται στο 80% του φόρου εισοδήματος, αφαιρουμένων των παρακρατήσεων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται στο 55%, ενώ για νεοσύστατες επιχειρήσεις υπολογίζεται στο 50% για τις τρεις πρώτες χρήσεις, με εξαίρεση επιχειρήσεις που προκύπτουν από συγχώνευση ή μετατροπή. Σύμφωνα με τους φορείς της αγοράς, η μείωση της προκαταβολής θα δώσει «ανάσα» στις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να καλύψουν λειτουργικά έξοδα και να αποφύγουν λουκέτα.

Σημαντική θεωρείται και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός μνημονιακού φόρου που επιβάλλεται ανεξαρτήτως κερδοφορίας. Το τέλος θεωρείται αντιαναπτυξιακό, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και η κατάργησή του θα μείωνε το σταθερό κόστος λειτουργίας, θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα και θα βελτίωνε το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνοντάς το πιο ελκυστικό για επενδύσεις. Παρά το δημοσιονομικό κόστος, αναμένεται ότι η ανάπτυξη νέων βιώσιμων επιχειρήσεων θα αντισταθμίσει τις απώλειες.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, που διασφαλίζει ότι μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών παραμένει διαθέσιμο για βασικές ανάγκες, ακόμη και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ακατάσχετο ποσό σήμερα φτάνει τα 1.250 ευρώ και μπορεί να κλιμακώνεται υπό προϋποθέσεις.

Συνολικά, οι αλλαγές στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας, τη μείωση των λειτουργικών βαρών και την προσέλκυση επενδύσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Ενδοομιλική φορολογία – Σχέδια για νέο πλαίσιο διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στη φορολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με συνέπειες για τη διαφάνεια των ομίλων, τα κρατικά έσοδα και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ήδη το οικονομικό επιτελείο έχει αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης, που θα αποτελέσει τη βάση για τις επικείμενες νομοθετικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα χαρτογραφήσει τα συστήματα φορολόγησης μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς οικονομίες, θα αναλύσει τον τρόπο τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών και θα προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για εναρμόνιση με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Η μελέτη θα επιχειρήσει να απαντήσει σε δύο κρίσιμα ερωτήματα: πώς πραγματοποιούνται και τεκμηριώνονται σήμερα οι ενδοομιλικές συναλλαγές και ποιο μοντέλο φορολόγησης ομίλων μπορεί να υιοθετήσει η Ελλάδα ώστε να γίνει ταυτόχρονα πιο δίκαιο, πιο διαφανές και πιο ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εξέταση των πρακτικών άλλων κρατών κρίνεται καθοριστική, καθώς χώρες εντός και εκτός ΕΕ έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σύγχρονα σχήματα ομαδοποιημένης φορολόγησης, γεγονός που αποτελεί οδηγό για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ελληνικού πλαισίου.

«Η Ελλάδα οφείλει να διαθέτει ένα πλαίσιο συμβατό με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ, ώστε να παρέχει προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις και να περιορίζει τις «γκρίζες ζώνες» στις ενδοομιλικές συναλλαγές», τονίζουν αρμόδιες πηγές.

Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές οι ενδοομιλικές συναλλαγές δεν αφορούν μόνο μεγάλους ομίλους ή εταιρίες αλλά όλες τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα, μικρές εταιρίες που έχουν κοινό εταίρο ή κοινό μέτοχο με σημαντικό ποσοστό, κοινή διοίκηση κ.λπ. Έτσι μία εταιρία μπορεί να αγοράζει, να πουλά, να δανείζει, να παρέχει υπηρεσίες ή να μεταβιβάζει δικαιώματα σε μια άλλη εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο, οπότε αυτή η πράξη είναι ενδοομιλική συναλλαγή.

Η Ελλάδα, δεν διαθέτει ακόμη γενικό καθεστώς ενδοομιλικής φορολόγησης. Με το νέο σύστημα, οι όμιλοι θα μπορούν να εξισορροπούν ζημίες και κέρδη εντός του ομίλου, μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο και ενισχύοντας την επενδυτική τους δυνατότητα, χωρίς απαραίτητα την ανάγκη των συγχωνεύσεων. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για την αποφυγή καταχρήσεων και τεχνητών μεταφορών κερδών, όπως κριτήρια ιδιοκτησίας, περίοδος διακράτησης και αυστηρή τεκμηρίωση συναλλαγών, γι’ αυτό ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ έχουν θεσπίσει αυστηρό πλαίσιο κανόνων με έμφαση στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής.