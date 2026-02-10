Συμβαίνει τώρα:
Επόπτη στο ΓΕΜΗ τοποθετεί το Υπουργείο Ανάπτυξης – Πρόστιμα ανάλογα με το ύψος της παράβασης φτάνουν έως και 100.000 ευρώ

Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης
iStock
iStock

Ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου για την εποπτεία των 59 υπηρεσιών ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό την επιβολή προστίμων στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της ομάδας είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούν οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας. Η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προστίμων και θα υπάρχει ομάδα εποπτείας που θα αποφασίζει για τον τρόπο αντιμετώπισης των πρόβλημάτων που θα διαπιστώνονται.

Η ομάδα θα χωριστεί σε τέσσερις πενταμελείς υποομάδες, με χωρική αρμοδιότητα, περίπου, 15 επιμελητήρια για την καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιανουαρίου έληξε η παράταση που είχε δοθεί στις επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους στο ΓΕΜΗ, χωρίς να τους επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση.

Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 100 έως και 100.000 ευρώ.

