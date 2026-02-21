Έρχεται «Big Brother» για το ιδιωτικό χρέος με καταγραφή οφειλών και αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

Ένα ενιαίο ψηφιακό «ραντάρ» για το ιδιωτικό χρέος δρομολογείται μέσα στο 2026, με στόχο να συγκεντρώνει δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να δίνει πιο καθαρή εικόνα για τις συνολικές οφειλές και την κατανομή τους.

Ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει έργα που θα λειτουργήσουν ως ένας… Big Brother, με ένα μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησής τους αλλά και αναβαθμίσεις των ψηφιακών εργαλείων ρύθμισης οφειλών.

Κεντρικής σημασίας είναι η ολοκλήρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να λειτουργεί πιο οργανωμένα η «αγορά» των κόκκινων δανείων και να γίνονται με λιγότερες τριβές οι μεταβιβάσεις και οι σχετικές διαδικασίες.

Ας σημειωθεί πως από τις 23.01.2026 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο οφειλέτης μπορεί χωρίς κόστος να λάβει πιστωτική έκθεση και να υποβάλει αίτηση αμφισβήτησης στοιχείων, ενώ στο μητρώο συγκεντρώνονται σε αναλυτική βάση πληροφορίες που αφορούν πιστώσεις, ιστορικό πληρωμών και εξασφαλίσεις.

Το επόμενο σκέλος του προγραμματισμού είναι το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που προβλέπεται να χορηγεί πιστοληπτική βαθμολόγηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με οφειλές προς το Δημόσιο. Στόχος είναι να μειωθούν τα κενά πληροφόρησης μεταξύ δημόσιου τομέα και ιδιωτών και οι διασταυρώσεις να γίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Στον πυρήνα της «χαρτογράφησης» βρίσκεται το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το μητρώο θα συλλέγει και θα τηρεί δεδομένα αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή, χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης, ώστε να παράγεται συγκεντρωτική εικόνα για το ύψος, τις τάσεις και την κατανομή του ιδιωτικού χρέους και να στηρίζεται ο σχεδιασμός πολιτικών.

Στο ίδιο πλαίσιο, μέσα στο 2026 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των πλατφορμών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο να εντοπίζονται νωρίτερα τα πρώτα σημάδια οικονομικής δυσκολίας και αφερεγγυότητας.

Παράλληλα, στόχος για το 2026 είναι να εκκινήσει η πλήρης λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για την προστασία ευάλωτων οφειλετών, μέσω απόκτησης και επαναμίσθωσης της κύριας κατοικίας τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να αποτρέπονται εξώσεις.