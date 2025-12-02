Έρχεται «συνολικό» πακέτο σύνταξης – υποχρεωτικής, επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης

Σε μείζον ζήτημα ενίσχυσης του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων και ταυτόχρονα «αιμοδότησης» της αγοράς κεφαλαίων και, έτσι, της ρευστότητας των επιχειρήσεων στην ΕE (και έτσι ευρύτερα των οικονομιών και των κρατών – μελών της) καθίσταται η ανάπτυξης της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης σε κατ’ ουσίαν υποχρεωτικό-συμπληρωματικό πυλώνα δίπλα στην τυπικά υποχρεωτική κύρια-επικουρική ασφάλιση.

Από τις 20 Νοεμβρίου, η ίδια η Κομισιόν έχει δημοσιοποιήσει σύσταση με την οποία δίνει ξεκάθαρη «γραμμή» σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν σε μία κοσμογονική -για τα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά δεδομένα – αλλαγή: Να θεσπίσουν την «αυτόματη» δηλαδή, κατ’ ουσίαν, υποχρεωτική εγγραφή των εργαζομένων σε ταμεία επαγγελματικής ή ιδιωτικής ασφάλισης.

Μ΄ άλλα λόγια, εκείνο το οποίο έχει προτείνει η Κομισιόν είναι δίπλα στην υποχρεωτική ασφάλιση (δηλαδή στην Ελλάδα δίπλα στον ΕΦΚΑ) να είναι υπάρχει αυτόματη -κατ’ ουσία υποχρεωτική- ασφάλιση με στόχο μία μελλοντική συμπληρωματική στη σύνταξη του ΕΦΚΑ σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) ή σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Στην Ελλάδα, ως γνωστό λειτουργούν ΤΕΑ και, φυσικά, ιδιωτικές ασφαλιστικές. Αμφότεροι οι ασφαλιστικοί αυτοί φορείς παρέχουν συνταξιοδοτικά προγράμματα, πλην όμως η συμμετοχή των ασφαλιστικών είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική όπως είναι στον ΕΦΚΑ αλλά και στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – ΤΕΚΑ (για όσους ασφαλίστηκαν πρώτη φορά από 1.1.2022).

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα:

Επένδυση του 23% των αποθεματικών του ΕΦΚΑ σε χρηματοικονομικούς τίτλους, με τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων να πληρώνονται από τις εισφορές των τωρινών εργαζομένων συν την κρατική επιδότηση. Τις επενδύσεις αυτές τρέχει η ΑΕΔΑΚ -ΑΟ και η ΕΔΕΚΤ, με σημαντικές αποδόσεις, ενώ η συγχώνευσή τους (η οποία έχει εξαγγελθεί επισήμως, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί) θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα υψηλότερες αποδόσεις, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του newsit.gr.

Επένδυση του 23% των αποθεματικών του ΤΕΚΑ από τους ατομικούς κουμπαράδες από τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους, με τις συντάξεις των μελλοντικών συνταξιούχων του ΤΕΚΑ να πληρωθούν από τις αποδόσεις των επενδύσεων αυτών. Ωστόσο, έως τώρα, τα αποθεματικά του ΤΕΚΑ δεν έχουν επενδυθεί, παραμένοντας στην Τράπεζα της Ελλάδας, με τις αποδόσεις τους να μετράνε εδώ και καιρό με αρνητικό πρόσημο, κάτι που δημιουργεί πλέον ερωτήματα σε κύκλους της αγοράς με τους οποίους ήλθε σε επαφή το newsit.gr, για την μελλοντική πορεία του όλου εγχειρήματος.

Επένδυση όλων των αποθεματικών (πλην ιδίων κεφαλαίων) των ΤΕΑ και των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών σε χρηματοοικονομικούς τίτλους, με τις συντάξεις των ασφαλισμένων να πληρώνονται από τις επενδύσεις των ατομικών ασφαλιστικών λογαριασμών τους.

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων σε (εθελοντικά) συνταξιοδοτικά προγράμματα των ΤΕΑ ή/και των ιδιωτικών ασφαλιστικών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά μικρή σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ…

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους υποστηριχτές της αυτόματης εγγραφής στα ΤΕΑ ή στις ιδιωτικές ασφαλιστικές:

Στερεί από τους αυριανούς συνταξιούχους ένα σημαντικό συμπλήρωμα στις κύριες συντάξεις τους, καθώς η διογκούμενη κρίση του Δημογραφικού προαναγγέλει ολοένα και μικρότερες συντάξεις.

Στερεί από τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις χρηματαγορές της Ευρώπης ζωτικούς χρηματοδοτικούς πόρους για να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις, όπως πχ στην άμυνα, καθώς ούτε τα κράτη, μεμονωμένα ή εν συνόλω σε επίπεδο ΕΕ (λόγω της υπερχρέωσης τους), ούτε οι τράπεζες είναι σε θέση να παράσχουν τις απαραίτητες επιχορηγήσεις…

Πληροφορίες πάντως του newsit.gr αναφέρουν πως η κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν προτίθεται, τουλάχιστον, προεκλογικά, να προβεί σε μία τόσο τολμηρή αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα (σ.σ. την αυτόματη εγγραφή στα ΤΕΑ ή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές).

Πώς βλέπουν το θέμα στο Βερολίνο

Το θέμα αυτό «καίει» αυτή τη στιγμή και την κυβέρνηση της ατμομηχανής της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη Γερμανία.

Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ο ίδιος ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία του στην ετήσια συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εργοδοτικών Συνδέσμων Γερμανίας στις 25 Νοεμβρίου 2025.

Σε αυτή την ομιλία του ο Μερτς έκανε λόγο για αποφάσεις, σε επίπεδο κυβερνητικού συναπισπισμού (CDU – SPD) σε σχέση με «το συνολικό επίπεδο συνταξιοδοτικής παροχής».

Αυτό το σύστημα (σ.σ. τονίζεται: «συνολικής συνταξιοδοτικής παροχής»!), συμπλήρωσε ο Γερμανός Καγκελάριος «θα αποτελείται από τη νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση ως ένα αμετάβλητο βασικό δίχτυ ασφαλείας, αλλά και από σημαντικά ισχυρότερα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, όπως τα επαγγελματικά και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα».

Με άλλα λόγια, στη Γερμανία (αλλά και γενικότερα στην ΕΕ, μαζί και στην Ελλάδα, εξ’ όσων πληροφορείται το newsit.gr) εκείνο που μελετάται είναι η διαμόρφωση ενός «συνολικού» συνταξιοδοτικού πακέτου το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο τον υποχρεωτικό (στην Ελλάδα τον ΕΦΚΑ), όσο και το συμπληρωματικό πυλώνα (ΤΕΑ, ιδιωτικές ασφαλιστικές).

Σε σχέση με το κομμάτι του «συνολικού συνταξιοδοτικού» πακέτου σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, ο Μερτς επισήμανε πως «πρέπει (…) να ρυθμίσουμε την ιδιωτική συνταξιοδότηση με λογικό τρόπο μέσω νόμου. Το ερώτημα είναι πόσο ελκυστικό είναι αυτό για τους πολίτες. Θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις συνθήκες· θέλουμε να είναι δυνατό χωρίς εγγύηση κεφαλαίου, ει δυνατόν».

Όσον αφορά το κομμάτι του πακέτου από πλευράς επαγγελματικής ασφάλισης, ο Μερτς ανέφερε πως «ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μεγάλες εταιρείες, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή άλλες, πρέπει κι εσείς (σ.σ. Οι εργοδότες) να προσφέρετε στους υπαλλήλους σας ελκυστικές επιλογές για τη δημιουργία μιας πρόσθετης, χρηματοδοτούμενης από κεφάλαιο επαγγελματικής σύνταξης. Γνωρίζω ότι πολλοί το κάνουν αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση όλοι. Αν θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μαζί, τότε θα ήθελα απλώς να εκφράσω την ευχή μου να συμμετάσχετε», σημείωσε ο Μερτς.

Αμέσως μετά, ο Γερμανός καγκελάριος, πέρασε στο μέτωπο εκείνο το οποίο συνδέεται ευθέως η ανάπτυξη της συμπληρωματικής ασφάλισης στη Γερμανία: Την αγορά κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «είμαστε αποφασισμένοι (σ.σ. ως κυβέρνηση) να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κεφαλαιαγορά στη Γερμανία και να παρέχουμε στις εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση σε μια κεφαλαιαγορά που είναι πραγματικά μια ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά».

Ο ίδιος συμπλήρωσε λέγοντας πως «το κάνουμε αυτό όχι μόνο για να δώσουμε στις εταιρείες σας τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις τράπεζες».

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «εξακολουθούμε να εξαρτόμαστε υπερβολικά από τις τράπεζες και εξακολουθούμε να έχουμε πολύ λίγες ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουμε εταιρείες στην κεφαλαιαγορά. Αυτή είναι ακριβώς η ευκαιρία για εσάς, για τις εταιρείες, αλλά είναι επίσης η ευκαιρία για εκατομμύρια εργαζόμενους στη Γερμανία να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία της οικονομίας μας. Το είπα εδώ πέρυσι από αυτό το σημείο και θέλω να το επαναλάβω -η εκτίμησή μου δεν έχει αλλάξει με την αλλαγή κυβέρνησης-: Η τελευταία ανεκπλήρωτη υπόσχεση της οικονομίας της αγοράς είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία της οικονομίας μας. Άλλες χώρες το έχουν πετύχει αυτό προ πολλού. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξετε την Αμερική. Δείτε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν κάνει πολύ καλύτερα από εμάς! Θέλουμε να τα πάμε καλύτερα. Οι Σοσιαλδημοκράτες είναι έτοιμοι να το κάνουν. Γι’ αυτό είμαι αποφασισμένος να το εφαρμόσω αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου, ώστε να μπορέσουμε τελικά να πούμε: Αυτή η δέσμευση για την οικονομία της αγοράς έχει επίσης τηρηθεί και οι εργαζόμενοι στη Γερμανία μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη συσσώρευση πλούτου μέσω της συμμετοχής στη γερμανική κεφαλαιαγορά», κατέληξε ο Γερμανός Καγκελάριος.

















