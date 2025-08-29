Έρχονται μέτρα για να μπει φρένο στις αυξήσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Τον πληθωρισμό, τον οποίον τροφοδοτούν κυρίως οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα πασχίζει να τιθασεύσει η κυβέρνηση, σχεδιάζοντας νέα δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων για να βάλει φρένο στην ακρίβεια.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται να λάβει μέτρα για να μην αυξηθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. «Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ertnews ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η επ’ αόριστον παράταση της τρίμηνης απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών αν έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις, η επαναφορά της προαιρετικής μείωσης τιμών κατά τουλάχιστον 5% σε προϊόντα που θα επιλέξουν οι προμηθευτικές εταιρείες με αντάλλαγμα την προβολή τους στα ράφια, σύμφωνα με το ertnews.

Μεγάλες ανατιμήσεις στο μοσχαρίσιο κρέας

Στο επίκεντρο τη προσοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται το μοσχαρίσιο κρέας, η μέση τιμή του οποίου έχει φτάσει τα 14 ευρώ το κιλό, από 11 ευρώ που ήταν πριν από λίγους μήνες ενώ σε ορισμένα συνοικιακά κρεοπωλεία ξεπερνά ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το επόμενο διάστημα η μέση τιμή του μπορεί να αγγίξει και τα 16,5 ευρώ. Κύρια αιτία ανατιμήσεων στο μοσχαρίσιο κρέας είναι η μείωση της παραγωγής λόγω της πράσινης συμφωνίας για λιγότερες εκπομπές αερίων. Δεδομένου το ότι η χώρα μας καλύπτει το 80% των αναγκών της από εισαγωγές, αναζητούνται νέες αγορές για την αγορά φθηνότερου βόειου κρέατος.

Την ανησυχία τους για νέες ανατιμήσεις και στον καφέ, εκφράζουν στελέχη της αγοράς καθώς η τιμή του στα διεθνή χρηματιστήρια έχει αυξηθεί τον τελευταίο μήνα κατά περίπου 40%. Η ποικιλία Arabica εκτινάχθηκε στα 4 δολάρια η λίβρα από 2,8 δολάρια την πρώτη Αυγούστου ενώ η ποικιλία Robusta από 321 δολάρια ο τόνος στις αρχές του μήνα, άγγιξε 488 δολάρια.

«Τον τελευταίο μήνα οι αύξηση που είδαμε στα ράφια είναι της τάξης του 5,3%. Αν συνεχίσει αυτό το μοτίβο ανατιμήσεων, προφανώς θα δούμε και περαιτέρω ανατιμήσεις στην αγορά», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιαγκόγλου.

Στα ράφια, αν και οι ανατιμήσεις το 20%, οι προμηθευτές το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε συνεχείς προσφορές.