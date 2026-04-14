Φορολογικές δηλώσεις 2026: Κλείνει το παράθυρο για διορθώσεις σε 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Ορόσημο η 16η Απριλίου

Πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται μπροστά στην τελευταία φάση ελέγχου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεών τους, καθώς στις 16.04.2026 η ΑΑΔΕ προχωρά στην αυτόματη οριστικοποίηση για όσους δεν έχουν παρέμβει νωρίτερα.

Η αντίστροφη μέτρηση αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που είδαν φέτος τη φορολογική δήλωσή τους συμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη από την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 1.357.222 δηλώσεις, που αντιστοιχούν σε 1.553.123 φορολογούμενους, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myAADE και, εφόσον δεν υπάρξει καμία κίνηση από τον υπόχρεο, θα κλειδώσουν αυτόματα την Τετάρτη 16.04.2026.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος διαπιστώσει λάθη, παραλείψεις ή ασυμφωνίες στα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην δήλωση, στα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις, στα τεκμήρια ή σε άλλα προσυμπληρωμένα πεδία, πρέπει να μπει άμεσα στην εφαρμογή και να διορθώσει τα στοιχεία πριν η διαδικασία περάσει στο επόμενο στάδιο.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει η ΑΑΔΕ, από 17.04.2026 έως 15.07.2026 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις.

Για όσους από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος προς πληρωμή, παραμένει η δυνατότητα έκπτωσης 4% εφόσον το συνολικό ποσό εξοφληθεί εφάπαξ έως 31.07.2026. Η ίδια έκπτωση ισχύει για δηλώσεις που θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 16.04.2026, αλλά και για τροποποιήσεις που θα γίνουν έως 30.04.2026. Από 01.05.2026 και μετά, αν από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον χρεωστικό ποσό, η έκπτωση περιορίζεται σε 3% έως 15.06.2026 και σε 2% έως 15.07.2026.

Αν υπάρχει λάθος ή έλλειψη στα προσυμπληρωμένα στοιχεία και δεν διορθωθεί εγκαίρως, η πρώτη εκκαθάριση θα βγει με βάση αυτά τα δεδομένα, άρα μπορεί προσωρινά να εμφανιστεί μεγαλύτερος φόρος ή διαφορετική εικόνα επιστροφής. Παράλληλα, η έκπτωση 4% για εφάπαξ εξόφληση δεν χάνεται επειδή η δήλωση οριστικοποιήθηκε αυτόματα, όμως αν αργότερα γίνει τροποποιητική και προκύψει επιπλέον χρεωστικό ποσό, το πρόσθετο αυτό ποσό διατηρεί την έκπτωση 4% μόνο έως τις 30.04.2026, ενώ από 01.05 έως 15.06 για τυχόν επιπλέον φόρο η έκπτωση πέφτει σε 3% και από 16.06 έως 15.07 σε 2%.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Το κρίσιμο για τους φορολογούμενους είναι ότι δεν αρκεί να θεωρήσουν πως μια προσυμπληρωμένη δήλωση είναι και σωστή, καθώς τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλους φορείς μπορεί να είναι πλήρη, μπορεί όμως και να χρειάζονται έλεγχο, ειδικά σε περιπτώσεις με μεταβολές μέσα στο έτος, πρόσθετες αποδοχές, αναδρομικά, αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση ή εισοδήματα που πρέπει να εξεταστούν με μεγαλύτερη προσοχή.

Η συνολική προθεσμία για την υποβολή των φετινών δηλώσεων λήγει στις 15.07.2026, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως 31.07.2026. Ωστόσο, για το μεγάλο σώμα των 1,5 εκατ. φορολογουμένων που έχουν ήδη στα χέρια τους την έτοιμη δήλωση, το άμεσο καθήκον είναι ο έλεγχος προ της 16ης Απριλίου, όταν η ΑΑΔΕ θα πατήσει το «κουμπί» της αυτόματης οριστικοποίησης.