Ακίνητα: Η ΑΑΔΕ γενικεύει το myPROPERTY στις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης

H πλατφόρμα myPROPERTY θα επεκταθεί από το 2027 σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων, με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στην Εφορία.

Πλέον δεν θα απαιτείται ειδική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που δεν προσδιορίζεται αυτόματα από αντικειμενικές τιμές από την Εφορία, καθώς οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του myPROPERTY.

Σήμερα, για τις συγκεκριμένες υποθέσεις απαιτούνται χειρόγραφες δηλώσεις, φυσική παρουσία στις ΔΟΥ και πολύμηνες αναμονές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει την ταλαιπωρία των φορολογουμένων και να επιταχύνει την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων.

Ειδικότερα ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει:

Την ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρων μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Την αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY .

Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές αναμένεται να διευκολύνουν χιλιάδες φορολογούμενους καθώς σήμερα, εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων βρίσκονται πάνω από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα με το υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει τη σταδιακή ένταξη των περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, στις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος, ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας γίνεται μέσω εκτιμήσεων από τις Δ.Ο.Υ. διαδικασία που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις μηνών.

Το νέο ψηφιακό μοντέλο αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο μέρος των ακινήτων παραμένει εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.

Έλεγχοι και διασταυρώσεις

Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ακινήτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν θα περιορίσει μόνο τα λάθη που γίνονται αλλά θα διευκολύνει τα μέγιστα τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ήδη η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος έχει μειώσει δραστικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των υποθέσεων, με τις περισσότερες πράξεις να ολοκληρώνονται πλέον χωρίς επίσκεψη στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) ή στις Εφορίες.

Αύξηση εισπράξεων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο δίμηνο του έτους, οι αυξημένες μεταβιβάσεις ακινήτων, ενίσχυσαν κατά 11% τις εισπράξεις σε σχέση με πέρυσι. Ειδικά το Φεβρουάριο η άνοδος ξεπέρασε το 30%. Ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που εισπράχθηκε από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων το πρώτο δίμηνο του 2026, ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ από 86,89 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%. Ο φόρος μεταβίβασης επί των οικοδομών που βεβαιώθηκε το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθε σε 81,25 εκατ. ευρώ έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 11,5%. Το ίδιο διάστημα, οι φόροι και τα τέλη επί δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 38,36 εκατ. ευρώ, από 38,38 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025.