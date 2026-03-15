Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στην τελική ευθεία για το άνοιγμα της εφαρμογής, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Οι φορολογικές δηλώσεις του 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς η εφαρμογή της ΑΑΔΕ είναι προγραμματισμένη να ανοίξει τη Δευτέρα 16.03.2026 και οι φορολογούμενοι καλούνται να περάσουν από έναν τελευταίο έλεγχο πριν από την οριστική υποβολή.

Το νέο πλαίσιο των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη πάρει ΦΕΚ και οι βασικές αλλαγές αφορούν τα έντυπα Ε1 και Ε2, με παρεμβάσεις που συνδέονται με τα τεκμήρια διαβίωσης, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα συγκεκριμένων επαγγελματιών και τη φορολογική μεταχείριση ορισμένων μισθώσεων, πεδία που, μεταξύ άλλων, χρήζουν προσοχής από τους φορολογούμενους.

Για τις φορολογικές δηλώσεις, το πρώτο που πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι είναι τα στοιχεία τους στο Μητρώο του myAADE, πριν από οτιδήποτε άλλο. Η ΑΑΔΕ ζητά επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, ενώ για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού απαιτείται επιβεβαίωση της χώρας φορολογικής κατοικίας, του ξένου αριθμού φορολογικής ταυτοποίησης και της πλήρους διεύθυνσης με λατινικούς χαρακτήρες. Πρόκειται για ένα από τα σημεία που αν δεν φροντιστεί έγκαιρα μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια από την πρώτη κιόλας μέρα.

Το δεύτερο κρίσιμο πεδίο είναι τα προσυμπληρωμένα ποσά. Οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες και οι λοιποί φορείς είχαν περιθώριο μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου για να διαβιβάσουν τα στοιχεία που τροφοδοτούν τις δηλώσεις, δηλαδή βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πρέπει να κοιτάξει πολύ προσεκτικά αν οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί συμφωνούν με τα πραγματικά του στοιχεία, πριν προχωρήσει σε οριστική υποβολή, καθώς ούτε και πέρσι κατά την πρώτη χρονιά του νέου συστήματος, δεν έλειψαν τα λάθη και οι παραλείψεις.

Τι αλλάζει φέτος

Η πιο κομβική φετινή αλλαγή στο Ε2 αφορά τα ακίνητα. Στους κωδικούς 64 και 65 που υπήρχαν ήδη στο περσινό πλαίσιο για τις κατοικίες που ήταν κενές ή είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, προστίθενται οι νέοι κωδικοί 66 και 67, οι οποίοι καλύπτουν τις εξάμηνες τουλάχιστον μισθώσεις στις ίδιες βασικές κατηγορίες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν στη σωστή κατηγορία του Ε2, αν διαθέτουν τον σωστό αριθμό δήλωσης μίσθωσης και αν έχουν δηλωθεί ορθά τα στοιχεία της παροχής ρεύματος. Σε αυτό το σημείο απαιτείται προσοχή της τελευταίας στιγμής για όσους έχουν ακίνητα και προσδοκούν σε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Στο Ε1, η πιο καθαρή νέα προσθήκη είναι ο κωδικός 079. Η φετινή απόφαση της ΑΑΔΕ τον συνδέει με τα ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν, είναι εγγεγραμμένα στη ΔΥΠΑ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Πρόκειται για μία αλλαγή με πρακτική σημασία, γιατί αφορά απευθείας την εκκαθάριση χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που δηλώνουν εισόδημα. Αν αυτό το παιδί αποκτά κάποιο εισόδημα και άρα πρέπει να υποβάλει δική του φορολογική δήλωση, με τον κωδικό 079 δεν θα του εφαρμοστεί η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη. Δηλαδή η εφορία δεν θα το φορτώσει αυτόματα με το βασικό τεκμήριο μόνο και μόνο επειδή υποβάλλει δήλωση.

Στην πράξη, το βασικό αυτό ποσό είναι 3.000 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο. Άρα χωρίς αυτή την εξαίρεση, ένα παιδί που μπορεί να είχε ένα μικρό πραγματικό εισόδημα θα μπορούσε να βρεθεί να φορολογείται με βάση τεκμαρτή ελάχιστη δαπάνη 3.000 ευρώ. Με τη νέα πρόβλεψη, αυτό αποφεύγεται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εξαρτώμενων τέκνων.

Στην ίδια ενότητα, στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς 045-046 και 047-048 που χρησιμοποιούνται για εξαιρέσεις ή μειώσεις που αφορούν το ελάχιστο καθαρό εισόδημα, αυτό που αλλάζει είναι η ουσία της ρύθμισης για τους εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων τα οποία φορολογούνται πια με ευνοϊκότερο τρόπο στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, επειδή αναγνωρίζεται ότι είναι μια ειδική δραστηριότητα που δεν έχει κανονικό 12μηνο λειτουργίας. Δεν γλιτώνουν τον φόρο, αλλά κατεβαίνει η βάση πάνω στην οποία φορολογούνται.

Πραγματική φετινή αλλαγή υπάρχει και στο κομμάτι των ΙΧ. Σύμφωνα με τη φετινή απόφαση, για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά έως 31.10.2010 η αντικειμενική δαπάνη συνεχίζει να υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό. Για όσα έχουν πρώτη ταξινόμηση από 01.11.2010 και μετά, ο υπολογισμός γίνεται πλέον αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτι που συνιστά μια μεταβολή που μπορεί να αλλάξει το τεκμαρτό βάρος για αρκετούς φορολογουμένους με νεότερα οχήματα.

Νέα πρόβλεψη υπάρχει ακόμα για τους πλανόδιους λαχειοπώλες. Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι στους νέους κωδικούς 441-442 δηλώνεται η προμήθεια που λαμβάνουν από την πώληση λαχείων και η οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 1%, χωρίς τη συνήθη προκαταβολή φόρου.