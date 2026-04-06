Fuel pass 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποια είναι τα ποσά, οι δικαιούχοι και τι πρέπει να προσέξουν

Αιτήσεις δέχεται η πλατφόρμα του fuel pass από σήμερα, 6.4.2026, έως και τις 30.4.2026, με τις ενισχύσεις να αρχίζουν να μπαίνουν εντός 48 ωρών είτε στις ψηφιακές κάρτες είτε στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δικαιούχοι για το fuel pass είναι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ελεύθεροι επαγγελματίες, αρκεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι φορολογούμενοι που θα σπεύσουν στην πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως, με βάση το φορολογικό έτος 2024, το όριο για συμμετοχή ανέρχεται σε 25.000 ευρώ για άγαμο, σε 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτρο αφορά ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο και κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από έναν δικαιούχο. Στο fuel pass εντάσσονται επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, αλλά και μοτοσυκλέτες ή μοτοποδήλατα, αρκεί να ανήκουν στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή να έχουν αποκτηθεί με προσωπική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Αντίθετα, δεν γίνεται δεκτό εταιρικό όχημα που έχει παραχωρηθεί στον εργαζόμενο από επιχείρηση μέσω leasing, καθώς η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο προσωπική χρηματοδοτική μίσθωση που έχει συναφθεί στα στοιχεία του ίδιου του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις προσωπικού leasing, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει ολόκληρη τη σύμβαση ή βεβαίωση της εταιρείας μίσθωσης, όπου να φαίνονται καθαρά ο ΑΦΜ του μισθωτή, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κυκλοφορίας, ο ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και η διάρκεια της σύμβασης. Χωρίς αυτά τα στοιχεία η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ποσά της ενίσχυσης αλλάζουν ανάλογα με το αν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, με το αν ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα ή τραπεζική κατάθεση, αλλά και με την περιοχή κύριας κατοικίας. Για αυτοκίνητο, η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 50 ευρώ με τραπεζική κατάθεση για όσους έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτικές και ειδικές περιοχές, όπως Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Σποράδες, Θάσο, Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με τραπεζική κατάθεση στις ίδιες ειδικές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με τραπεζική πίστωση. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της ψηφιακής κάρτας δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση.

Η αίτηση υποβάλλεται με κωδικούς taxisnet. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει καταχωρισμένο κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ αν επιλέξει πίστωση σε λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξουσιοδότησης εκπροσώπου.

Στην πράξη, πριν μπει στην πλατφόρμα ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει έτοιμους τους κωδικούς taxisnet, τον αριθμό κυκλοφορίας, το κινητό που έχει δηλώσει στο Μητρώο Επικοινωνίας και, όπου χρειάζεται, τα δικαιολογητικά για το leasing. Πρόκειται για λεπτομέρεια που έχει σημασία, καθώς μετά την έγκριση της αίτησης δεν προβλέπεται αλλαγή της επιλογής πληρωμής.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για αγορά καυσίμων, για πληρωμές σε ταξί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ούτε μεταφορά του ποσού σε άλλο λογαριασμό. Η ισχύς της διαρκεί έως 31.07.2026 και τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο μετά τη λήξη της.

Από την άλλη πλευρά, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό δίνει μικρότερο ποσό, αλλά δεν έχει τους περιορισμούς της ψηφιακής κάρτας. Αυτό είναι και το βασικό σημείο που θα σταθμίσουν όσοι μπουν από σήμερα στην πλατφόρμα για να υποβάλουν αίτηση.

Το fuel pass είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την εφορία, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.