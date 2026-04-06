Fuel Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα με τεχνικά προβλήματα στις πρώτες αιτήσεις – Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση

Μέσω του vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από σήμερα (6.4.2026) οι δικαιούχοι την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass ωστόσο η διαδικασία ξεκίνησε με τεχνικά προβλήματα, πιθανότατα λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων.

Σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής. Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη στελεχών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Η επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για τη στήριξη των πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και των τιμών των καυσίμων, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της εισόδου στην πλατφόρμα, οι χρήστες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.