Η Celestyal Cruises ακυρώνει κρουαζιέρες στη Μεσόγειο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises
Σχετικά με αλλαγές στο πρόγραμμα των κρουαζιερών της στη Μεσόγειο ενημερώνει η Celestyal Cruises το επιβατικό της κοινό, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, και παρέχει οδηγίες για τους επιβάτες των επηρεαζόμενων δρομολογίων.

Ειδικότερα, η Celestyal Cruises τόνισε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και ενεργεί σε απόλυτο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, καθυστέρησε την επανατοποθέτηση του Celestyal Discovery και του Celestyal Journey, ενόψει της έναρξης των κρουαζιέρων τους στη Μεσόγειο.

Ως αποτέλεσμα, ακυρώνονται οι ακόλουθες κρουαζιέρες:

  • 4/4: κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» με το Celestyal Journey
  • 4/4: κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Μεσογείου» με το Celestyal Journey
  • 6/4: Απριλίου: κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» με το Celestyal Discovery

Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για αυτήν την κρουαζιέρα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται καλούνται να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τον πάροχο μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η κράτησή τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιερών το συντομότερο δυνατό και ευχαριστεί τους επιβάτες και τους συνεργάτες της για την υπομονή και την κατανόησή τους.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
156
97
48
46
