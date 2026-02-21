Καθαρά Δευτέρα 2026: Πόσο θα κοστίσει το φετινό σαρακοστιανό τραπέζι – Έως 16% αυξήσεις στα θαλασσινά

Αυξήσεις στις τιμές του φετινού σαρακοστιανού τραπεζιού θα δουν οι καταναλωτές για την Καθαρά Δευτέρα, που θα φτάσει μέχρι και το 25% με 30% σε σύγκριση με το 2025.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή οι αυξήσεις τιμών καταγράφονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια που αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προσφορά, η οποία επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές. Στα θαλασσινά, λοιπόν που αποτελούν τον «πρωταγωνιστή» της Καθαράς Δευτέρας, θα δούμε τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από 18 ευρώ που ήταν πέρυσι, αύξηση περίπου 15%. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρσι αύξηση περίπου 8%, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025, αύξηση περίπου 5%. Ενδεικτικές είναι οι τιμές και στα θράψαλα, από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται γύρω σε 15% με 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ωστόσο, η παραδοσιακή λαγάνα διατηρείται περίπου στα περσινά επίπεδα, παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τους αρτοποιούς να επιδιώκουν να παραμείνει προσιτή για τα νοικοκυριά.

Κλασική λαγάνα (750 γρ.): 3,30 έως 3,80 ευρώ.

Μικρή λαγάνα (περίπου 500 γρ.): 1,90 έως 2,20 ευρώ.

Ειδικές λαγάνες (με ελιά, λιαστή ντομάτα, μανιτάρι κ.ά.): 4 έως 5 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι τελικές τιμές ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την περιοχή, τον φούρνο ή τα σούπερ μάρκετ.

Ο χαλβάς παραμένει επίσης στα περσινά επίπεδα, περίπου στα 11,90 ευρώ το κιλό. Αντίθετα, ο χαλβάς με κακάο έχει αυξηθεί, φτάνοντας τα 13,80 ευρώ, λόγω της ανόδου της διεθνούς τιμής του κακάο, ενώ ο χαλβάς Φαρσάλων διαμορφώνεται γύρω στα 16,5 ευρώ το κιλό.

Ενδεικτικά, οι τιμές στην Κεντρική Αγορά διαμορφώνονται ως εξής: