Καύσιμα: Τι μένει στην «τσέπη» μετά το fuel pass και την επιδότηση στο diesel

Μικρότερο στη βενζίνη με το fuel pass και αισθητά ισχυρότερο στο diesel είναι το καθαρό όφελος που βλέπουν σήμερα οι οδηγοί από τα μέτρα στήριξης, καθώς οι λιανικές τιμές παραμένουν πάνω από τα 2,07 ευρώ το λίτρο, ενώ η προχθεσινή (08.04.2026) πτώση του πετρελαίου δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, η μέση πανελλαδική τιμή στις 07.04.2026 διαμορφώθηκε στα 2,075 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και στα 2,071 ευρώ για το diesel κίνησης. Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς καταγράφουν ότι τυχόν αποκλιμάκωση από τη μονοήμερη βουτιά του πετρελαίου θα μπορούσε να αρχίσει να φαίνεται από την επόμενη εβδομάδα, εφόσον η πτώση συνεχιστεί και δεν ανατραπεί από νέα ένταση στις διεθνείς αγορές.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο σημερινός λογαριασμός του οδηγού εξακολουθεί να κρίνεται από τις υψηλές τιμές που έχουν ήδη διαμορφωθεί στα πρατήρια και όχι από τη χθεσινή πτώση στην τιμή του Brent.

Η διεθνής αγορά παραμένει νευρική, αφού μετά τη μεγάλη πτώση της Μ. Τετάρτης το πετρέλαιο ανέκαμψε ξανά την Μ. Πέμπτη, με το Brent να επιστρέφει κοντά στα 97 με 98 δολάρια το βαρέλι, όσο παραμένουν αμφιβολίες για την αντοχή της εκεχειρίας και τη ροή από το Στενό του Ορμούζ.

Πόση «ανακούφιση» από την ακρίβεια προσφέρουν τα μέτρα

Σε αυτό το πλαίσιο της εκτεταμένης ακρίβειας στα καύσιμα, η ενίσχυση του fuel pass για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική χώρα και στα 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές, ενώ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό πέφτει στα 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για τις μοτοσικλέτες τα ποσά είναι 30 ή 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ή 30 ευρώ με κατάθεση. Παράλληλα, για το diesel κίνησης ισχύει από 01.04.2026 μείωση περίπου 20 λεπτών το λίτρο στην αντλία για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το fuel pass, για κατανάλωση 100 λίτρων στο δίμηνο, ένας οδηγός χρειάζεται σήμερα περίπου 207,5 ευρώ, όταν στις 02.03.2026, με τιμή 1,757 ευρώ το λίτρο, θα πλήρωνε 175,7 ευρώ. Η διαφορά είναι 31,8 ευρώ. Το fuel pass των 50 ευρώ καλύπτει τη συγκεκριμένη αύξηση, αλλά εξακολουθεί να αφήνει τον οδηγό να πληρώνει πάνω από τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους καυσίμου από την τσέπη του.

Αν η κατανάλωση ανέβει στα 140 λίτρα στο δίμηνο, ο λογαριασμός για βενζίνη φτάνει τα 290,5 ευρώ, έναντι 245,98 ευρώ στο επίπεδο τιμών της 02.03.2026. Η επιβάρυνση είναι 44,52 ευρώ. Σε αυτό το σενάριο, το fuel pass των 50 ευρώ ουσιαστικά ισοφαρίζει τη διαφορά που δημιούργησε το νέο ράλι, αλλά δεν μειώνει αποφασιστικά το συνολικό κόστος κίνησης. Αν μάλιστα ο δικαιούχος επιλέξει IBAN αντί για ψηφιακή κάρτα και πάρει 40 ευρώ, δεν καλύπτει πλήρως ούτε την ίδια την αύξηση.

Η εικόνα είναι διαφορετική στο diesel, επειδή εκεί λειτουργούν σωρευτικά δύο μέτρα. Με τη σημερινή μέση τιμή των 2,071 ευρώ το λίτρο, τα 100 λίτρα κοστίζουν 207,1 ευρώ χωρίς καμία παρέμβαση. Με την επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία, η πραγματική τιμή για τον οδηγό πέφτει στα 1,871 ευρώ το λίτρο και το κόστος των 100 λίτρων διαμορφώνεται στα 187,1 ευρώ. Σε σχέση με τα 157,4 ευρώ που θα κόστιζαν τα ίδια 100 λίτρα με την τιμή της 02.03.2026, η διαφορά περιορίζεται στα 29,7 ευρώ. Αν ο ίδιος οδηγός είναι δικαιούχος και του fuel pass των 50 ευρώ, τότε το συνολικό όφελος φτάνει τα 70 ευρώ και υπερκαλύπτει τη διαφορά που δημιούργησε η άνοδος των τιμών.

Ακόμη πιο καθαρό είναι το αποτέλεσμα στα 140 λίτρα diesel για όλο το δίμηνο. Χωρίς κανένα μέτρο, ο οδηγός θα πλήρωνε 289,94 ευρώ. Με την επιδότηση στην αντλία, ο λογαριασμός πέφτει στα 261,94 ευρώ. Με βάση τις τιμές της 02.03.2026, το ίδιο καύσιμο θα κόστιζε 220,36 ευρώ, άρα η καθαρή επιβάρυνση μετά την αντλητική στήριξη περιορίζεται στα 41,58 ευρώ. Αν προστεθεί και το fuel pass των 50 ευρώ, ο δικαιούχος βγαίνει τελικά κάτω και από το προ του σοκ επίπεδο αναφοράς.

Στις νησιωτικές περιοχές, όπου οι τιμές παραμένουν υψηλότερες, η ενίσχυση είναι μεγαλύτερη αλλά και πάλι δεν εξαφανίζει το πρόβλημα. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, η μέση τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στα 2,203 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,064 ευρώ στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι τα 60 ευρώ του νησιωτικού fuel pass αντιστοιχούν σε περίπου 27 λίτρα βενζίνης, ενώ τα 50 ευρώ στην Αττική αντιστοιχούν σε περίπου 24 λίτρα. Η διαφορά των 10 ευρώ περιορίζει μέρος του αυξημένου κόστους, αλλά δεν καλύπτει την ακριβότερη νησιωτική τιμή στην αντλία.