Κεραμέως για επίδομα 250 ευρώ για συνταξιούχους: Από αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης ενημέρωσης

«Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός», ανέφερε σήμερα (23.11.2025) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της στο Χ για το επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Όπως σημείωσε η Κεραμέως, επίσης από αύριο θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν οι συνταξιούχοι τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ καθιερώνεται πλέον ως μόνιμο, ετήσιο επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, σε μια προσπάθεια στήριξης των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι στην ακρίβεια και τις αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το ποσό θα καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, μέσω των στοιχείων που διαθέτουν η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ.

Το μέτρο αφορά όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας), καθώς και τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Για τα ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τις προϋποθέσεις, το βοήθημα διπλασιάζεται, φτάνοντας συνολικά τα 500 ευρώ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι:

Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31/12/2024 (με εξαίρεση όσους λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα).

Έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 14.000 € ή οικογενειακό έως 26.000 €.

Διαθέτουν ακίνητη περιουσία έως 200.000 € (άγαμοι) ή 300.000 € (έγγαμοι).

Δεν εργάζονται και δεν έχουν σημαντικά πρόσθετα εισοδήματα.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται αυτόματα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός του επιδόματος μένουν: