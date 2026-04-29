Σπίτι μου ΙΙ: Μέχρι τις 2 Ιουνίου οι υπογραφές στις συμβάσεις – Διευκρινίσεις από τις τράπεζες

Καταληκτική ημερομηνία η 2α Ιουνίου για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων για το Σπίτι μου ΙΙ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΕΤ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, καλούν τους ενδιαφερόμενους πολίτες σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα, έχοντας λάβει οριστική έγκριση, θα πρέπει να προσκομίσουν στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, το συντομότερο δυνατό τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί εφικτή η υπογραφή της δανειακής τους συμβάσεως μέχρι τις 2 Ιουνίου, όπως επισημαίνει η ΕΕΤ στη σχετική ανακοίνωσή της.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω ημερομηνία (μέχρι και 2.6.2026), δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως, λόγω της λήξης του προγράμματος.