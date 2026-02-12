Μιχαηλίδου: Καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» με ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα

Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα (12.2.2026) μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, της ΕΔΥΤΕ και της ΕΕΤΑΑ, για την καθολική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» προσφέρει οργανωμένη και ασφαλή φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών από πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να επιλέξουν μια ευέλικτη μορφή φροντίδας για τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας και της εργασίας τους, σύμφωνα με την Δόμνα Μιχαηλίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δράση καλύπτει την αμοιβή των επιμελητών και επιμελητριών έως 500 ευρώ τον μήνα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), και απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς που χρειάζονται αξιόπιστη φροντίδα για τα βρέφη τους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια μετά τη γέννηση.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε: «Με τις “Νταντάδες της Γειτονιάς” προχωρούμε στην καθολική εφαρμογή μιας πολιτικής ουσιαστικής στήριξης των νέων γονέων. Δίνουμε περισσότερες επιλογές φροντίδας για τα βρέφη, ενισχύουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και βοηθάμε τις οικογένειες να οργανώσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους».

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» συμπληρώνουν το πρόγραμμα πρόσβασης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και ενισχύουν τη δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν εργασία και οικογενειακή ζωή.

Η δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 62 δήμους της χώρας, με θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 1.209 επιμελητές και επιμελήτριες, εξυπηρετήθηκαν 2.243 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά ηλικίας έως 2,5 ετών.

Με την καθολική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων δύο μηνών, στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων επιμελητών και επιμελητριών και η κάλυψη των αναγκών όσο το δυνατόν περισσότερων οικογενειών σε όλη την Ελλάδα. Η πλήρης ενεργοποίηση της δράσης θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της πρόσκλησης προς τους επιμελητές και τους ωφελούμενους γονείς.