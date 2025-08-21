Μόλις 54 έργα σε τελικό στάδιο για το “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι” συμπεριέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ σε έγγραφο που μεταβίβασε στη Βουλή, προς απάντηση σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά υποβλήθηκαν 5.345 αιτήσεις συνολικής αιτούμενης επιχορήγησης 54,7 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξ αυτών εγκρίθηκαν 3.182 αιτήσεις, ενώ 2.163 κατατάχθηκαν ως επιλαχούσες.

Από το παραπάνω σύνολο, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 411 αιτήσεις, για 54 από τις οποίες οι αυτοπαραγωγοί έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα του προγράμματος δικαιολογητικά προς έλεγχο. Για τις υπόλοιπες 357 αιτήσεις αναμένεται η υποβολή των δικαιολογητικών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει παράλληλα ότι η μετάπτωση των αιτήσεων στην πλατφόρμα pvstegi σε κατάσταση υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ανάρτησης των δικαιολογητικών, είναι δυνατή για τις συγκεκριμένες αιτήσεις και δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Ο έλεγχος των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινίσεις στην ομάδα ελέγχου, προκειμένου τα αιτήματα ολοκλήρωσης που είναι ορθά και πλήρη να προωθηθούν προς εκταμίευση, η οποία και θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τέλος, αξίζει να θυμίσουμε ότι το ΥΠΕΝ έδωσε παράταση στο πρόγραμμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, από 30 Ιουνίου προηγουμένως, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους αγρότες για την υλοποίηση, την ενεργοποίηση και την επιδότηση των έργων τους, ώστε μέσω της παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών να μπορέσουν να καλύψουν μέρος ή ακόμα και το σύνολο των καταναλώσεών τους και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.