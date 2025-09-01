Μπαράζ καταγγελιών στην εφορία από τέως συζύγους, συνεταίρους και ανταγωνιστές – Σε ποιες περιπτώσεις ξεκινά έρευνα η εφορία

«Την πόρτα» της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ χτυπούν ολοένα περισσότεροι πολίτες ούτως ώστε να υποβάλλουν ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για ανθρώπους και υποθέσεις που γνωρίζουν «εκ των έσω».

Πρώην σύζυγοι, παλιοί συνέταιροι, ανταγωνιστές και δυσαρεστημένοι πελάτες τροφοδοτούν την ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ με υλικό για ελέγχους σε πρόσωπα υψηλού πλούτου, «πλημμυρίζοντας» με καταγγελίες την ειδική πλατφόρμα της Εφορίας η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 από την τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής Αρχής.

Μέσω αυτής, δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες με άμεση γνώση των παρατυπιών να προχωρήσουν σε καταγγελίες παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν δυσεύρετες για τους παραδοσιακούς ελέγχους και ασαφείς. Το αποτέλεσμα είναι πλέον η ΑΑΔΕ να είναι σε θέση, και να διεξάγει ήδη, ένα σαφάρι ελέγχων που απλώνονται από βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς και offshore διαδρομές χρήματος, καθώς ο αριθμός των καταγγελιών στην πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τις 60.000.

Το βασικό κανάλι υποδοχής των καταγγελιών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών». Εκεί συγκεντρώνεται ο όγκος των αναφορών, οι οποίες δεν πηγαίνουν σωρηδόν στο αρχείο αλλά περνούν από αυστηρή διαδικασία προκαταρκτικής αξιολόγησης, και τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με αιχμή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, «βαθμολογούν» κάθε καταγγελία ως προς την σημαντικότητά της.

Όταν μια υπόθεση θεωρηθεί πως έχει άμεσο ενδιαφέρον, ξεκινά το πραγματικό κυνηγητό με διασταυρώσεις δηλώσεων, άνοιγμα τραπεζικών δεδομένων, έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, αλλά και αιτήματα δικαστικής ή διοικητικής συνδρομής προς ξένες αρχές για τον εντοπισμό χρημάτων και εταιρειών στο εξωτερικό.

Το μέγεθος της κινητοποίησης αποτυπώνεται και στα στοιχεία, καθώς μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2024 βρίσκονταν σε εξέλιξη έλεγχοι σε περισσότερες από 6.000 υποθέσεις προσώπων με υψηλό πλούτο, οδηγώντας σε πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 26,4 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός, πως οι λόγοι της «προσωπικής εκδίκησης» δεν μπορούν να αποκλειστούν, οι μηχανισμοί της ΑΑΔΕ εξετάζουν αυστηρά κάθε καταγγελία ως προς τα πραγματικά στοιχεία: συμβόλαια, τιμολόγια, μηνύματα, ακόμα και περιγραφές συγκεκριμένων συναλλαγών, προκειμένου η αξιολόγηση να είναι αντικειμενική και να μην υπάρχουν αδικίες.

Η διαδικασία υποδοχής και διαχείρισης των αναφορών είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, από τη συλλογή και την αυτόματη κατηγοριοποίηση μέχρι την προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, το κρίσιμο στάδιο παραμένει ανθρώπινο καθώς είναι τριμελείς επιτροπές της Εφορίας που «βαθμολογούν» την πληροφορία και καθορίζουν αν δικαιολογείται εντολή ελέγχου. Αυτή η σύζευξη τεχνολογίας και εμπειρίας φαίνεται να είναι το συστατικό που επιτρέπει γρήγορη κίνηση χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα των υποθέσεων που φτάνουν στο πεδίο.